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蘋果35W雙孔Type-C充電器上架了 這些iPhone搭配恐沒用！1圖看4款比較

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果推出外型方正的「35W雙USB-C埠小型電源轉接器」，兩側有凹洞可方便從插座中取出。（翻攝自蘋果官網）
蘋果推出外型方正的「35W雙USB-C埠小型電源轉接器」，兩側有凹洞可方便從插座中取出。（翻攝自蘋果官網）

蘋果在WWDC 2022除了推出iOS 16等新系統，硬體則出M2版的MacBook Air，果粉還關心另一項小配件──雙孔的Type-C（USB-C）充電器，日前也在蘋果官網上架，還順勢推出另一款同樣也是雙孔的充電器，兩款外型上有些不同，而且在使用上有所限制，可別以為所有iPhone都能暢快用。《聯合新聞網》也列出4款官方熱門充電器表格讓你清楚了解。

小台好拔 大台可換接頭

蘋果2款雙孔的Type-C充電器各自名稱為「35W雙USB-C埠小型電源轉接器」和「35W雙USB-C埠電源轉接器」，定價皆為1690元，可是兩者有小地方不同。前者「35W雙USB-C埠小型電源轉接器」電源接頭無法更換、外型方正，兩側有小凹槽可方便從插座上拔下取用。

「35W雙USB-C埠電源轉接器」外型則和MacBook筆電提供的充電器相同，只是從單孔轉為雙孔，電源接頭可依據不同國家規格來更換。

另一款蘋果「35W雙USB-C埠電源轉接器」外型就和一般蘋果傳統充電器相同，只是從單孔變成雙孔，電源接頭也能依不同國家的充電規格替換。（翻攝自蘋果官網）
另一款蘋果「35W雙USB-C埠電源轉接器」外型就和一般蘋果傳統充電器相同，只是從單孔變成雙孔，電源接頭也能依不同國家的充電規格替換。（翻攝自蘋果官網）

「35W雙USB-C埠電源轉接器」可搭配「Apple 全球旅行轉接器套件」使用，將電源接頭依不同國家的充電規格替換。（翻攝自蘋果官網）
「35W雙USB-C埠電源轉接器」可搭配「Apple 全球旅行轉接器套件」使用，將電源接頭依不同國家的充電規格替換。（翻攝自蘋果官網）

iPhone、iPad同時充電 功率會平均分散

同樣都是蘋果，用它來充所有蘋果產品應該可行吧？依蘋果官網顯示，這2款並非所有產品都相容，列出的支援清單有：

．iPhone SE第2代和第3代、iPhone 8以上的機型

．iPad mini 第5代、iPad第7代、iPad Air第3代、iPad Pro 10.5吋以上的機型

．iPad mini Apple Watch和AirPods全系列

換句話說，如果你拿的是iPhone 7 Plus，因最高只能充到10W，可能就無法發揮太大效果。

蘋果官網也針對總輸出功率最高為35W的兩款雙孔充電器提出說明及使用注意事項：

1.同時為蘋果2台裝置充電，會平均分配充電功率給2台連結的裝置，如MacBook配iPhone，或iPhone配iPad等，每台可接收最高17.5W的功率。

2.但若為MacBook／iPhone／iPad配Apple Watch／AirPods，則前者可接收到最高27.5W功率，Apple Watch／AirPods因功率較低，可接收到最高7.5W功率。

3.請確保自己的裝置不要超過35W的功率；若發現該裝置未充電，則很可能是設備不符合最新的USB PD規範。

單雙孔價差1100元

《聯合新聞網》列出4款蘋果官方熱門充電器比一比，雙孔與單孔價差達1100元，若經濟預算有限、插座數充裕的情況下，一次想充2台iPad、iPhone的話，可以購買590元的20W USB-C電源轉接器2顆共1180還比1顆35W充電器便宜510元。

蘋果熱門充電器比一比（製表／聯合新聞網）
蘋果熱門充電器比一比（製表／聯合新聞網）

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