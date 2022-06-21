又因「電池門」醜聞被告上法院 蘋果這次在英國遭索賠275億天價賠款

蘋果「電池門」醜聞再掀訴訟，過去曾有美國用戶發現iPhone更新愈來愈慢，進而揭穿蘋果「故意為之」的真相。近日，英國消費者權益保護組織負責人賈斯汀（Justin Gutmann）重提蘋果在2017年刻意降低舊款iPhone性能的醜聞，對蘋果提起訴訟。

根據外媒《衛報》報導，賈斯汀於16日將蘋果告上法院，他重提2017年蘋果「電池門」醜聞，指控蘋果刻意降低舊款iPhone性能，要求蘋果向數百位受影響用戶賠償7.5億英鎊（約新台幣275億元）。

蘋果於2017年將iPhone引入電源管理功能，導致降低舊款iPhone性能，但蘋果並未提供禁用該工具的選項給用戶，甚至一度隱瞞該功能的存在。

據賈斯汀所說，蘋果除了未告知用戶這項功能的事實，也未承認最新軟體更新不適合舊款機型，在即使明知更新軟體會降低舊機性能的情況下仍呼籲用戶進行軟體更新。

經過一年多後，蘋果終於對外承認這項限制的存在，並向外界致歉，但蘋果聲稱當時只是為了延長舊款機型的電池壽命，而非故意為之，或降低用戶體驗來達到推動用戶更新軟體的目的。

不過，賈斯汀認為蘋果並未向用戶提供免費更換、維修服務或補償措施，「而是透過在更新軟體中暗藏某種工具來誤導用戶，使得這些用戶的電子設備降速58%以上」，於是賈斯汀以維護英國數百萬名iPhone用戶權益為由，向蘋果提起訴訟。

然而，英國並非唯一對蘋果提起訴訟的國家，蘋果過去也曾在美國因此事件被用戶提起集體訴訟，官司纏訟6年多，最終於2020年3月達成和解，蘋果同意為每部手機支付者25美元（約新台幣742元），支付上限為3.1億美元（約新台幣92億元）的鉅額和解金。

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