下場落魄...被移出iOS 16支援名單就算了 長壽神機二手市場價還慘跌

蘋果日前於開發者大會（WWDC）宣布iOS 16預計於今年秋季正式上線的計畫，總共5款舊機不被支援，其中包含曾被譽為「一代神機」的iPhone 6S、6S Plus、7、7 Plus和初代iPhone SE。然而，iPhone 6S不只被移出iOS 16支援名單，更影響其二手市場價格開始下跌。

根據國外二手交易平台SellCell調查，發現自蘋果於WWDC宣布iOS 16不再支援3款機型後，iPhone 6S及7系列的二手價格在一週內迅速貶值7.9至11.7％，平均掉價1成左右。

不過，該調查報告也認為曾為一代神機的iPhone 6S系列貶值原因，不只是不被支援iOS 16更新，恐也和近期蘋果公告的過時名單有關，在未來短期內將影響該機型的維修服務，進而大大減少購物需求。 iPhone 6S不只被移出iOS 16支援名單，更影響其二手市場價格開始下跌。 圖擷自 sellcell

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