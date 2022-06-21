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續航力大突破！ iPhone 14 Pro系列傳有望奪下歷代最省電寶座

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro（左）為不鏽鋼邊框，右邊的iPhone 14邊框為鋁金屬設計。（翻攝自YouTube頻道「iupdate」）
iPhone 14 Pro（左）為不鏽鋼邊框，右邊的iPhone 14邊框為鋁金屬設計。（翻攝自YouTube頻道「iupdate」

預計於今（2022）年秋季上市的iPhone 14系列規格大提升！根據多家外媒爆料該系列新機將帶來令人驚豔的強大更新，而近日又有蘋果爆料客指出iPhone 14 Pro系列的處理器（CPU）效能大幅上升42%，展現驚人提升。

根據蘋果爆料客iHacktu ileaks說法，iPhone 14 Pro系列續航力預計比上代機型再延長2小時10分鐘。

此次續航提升表現為何引起注意？由於iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max最長可分別連續播放影片達22、28小時，對比iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的17、20小時，等於延長了5和8小時，如今再傳iPhone 14 Pro系列將加強續航表現，因此有望成為歷代最省電機型。

iHacktu ileaks同時公開iPhone 14 Pro系列的安兔兔跑分結果，得分超過896000，在安兔兔跑分排名中勝過所有iPhone機型，且iHacktu ileaks提及iPhone 14 Pro系列的顯卡效能（GPU）提升35%以上，處理器（CPU）效能則提高42%，而相機也有令人驚豔的效能更新。

不過，另一名蘋果爆料客LeaksApplePro則反駁iHacktu ileaks所說，直言iPhone 14 Pro系列CPU效能提升42%的說法絕對是編造的，LeaksApplePro認為數值應為15%左右。

Apple iPhone 蘋果 CPU

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