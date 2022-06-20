日本iPhone比台灣便宜7千 網曝「日本獨有敗筆」：寧願買貴的
近來有網友發現iPhone在台日價格差異極大，台灣官網顯示定價3萬6900元起，在日本卻只要日幣13萬4800元起（約新台幣2萬9700元），價差超過7000元，讓他不禁驚呼「怎麼會這樣？」貼文引起網友熱議，不過有多數網友坦言日本iPhone暗藏一項台人不能接受的設計，「寧願賣貴的也不買日本iPhone」。
這名網友在PTT發問「台灣iPhone賣得比日本貴？」他以當前最新款iPhone 13 Pro Max為例，台灣蘋果官網售價顯示3萬6900元起，但日本卻只要日幣13萬4800元起，相當於不到3萬元就可以入手，讓他不禁納悶「怎麼會這樣？有沒有卦？」
貼文一出，網友坦言「已知用火」，日本iPhone賣得比台灣便宜並不令人驚訝，「日本iPhone都賣兩億支了」、「10年前就比台灣便宜了」、「日本的3C一直是比台灣便宜」。不少人點破原因，「台灣賣得都比外國貴啊！畢竟市場大小有差」、「應該是稅的問題」、「日幣跟台幣從3:1，到現在都貶到快5:1了」，還有人忍不住自嘲，「台灣人全世界最盤啊」、「信仰不足，請自行儲值」。
其中，多數網友提及日本「因地制宜」的iPhone在地化設計，雖然日本iPhone便宜，但使用拍照功能時卻無法靜音，「日本強制要有拍照聲是為了防止偷拍」、「防偷拍，結果螢幕截圖也有聲」、「我日本女友羨慕台灣拍照無聲，都想來台灣買iPhone」，因此有網友直言「還要消音模式截圖…過得真苦」、「光那個『喀擦聲』就根本不考慮」，寧願買貴一點的iPhone。
由於日本偷拍騷擾、霸凌問題嚴重，甚至商業間諜猖獗，因此為了保護隱私，日本電信業者推行自主規範，將手機設定成就算切換到靜音模式也會有發出似於快門的「喀嚓」音效，這項防範偷拍事件的規範仍沿用至今，因此當蘋果進駐日本市場時也接受日版iPhone必須開啟快門聲的設定。
此外，根據日本專門用來防治痴漢偷拍、偷窺或跟蹤等現象的《防止擾民條例》，在公共場所刻意使用無快門聲的照相APP都算違規，但在日本現行法律中並未明確禁止業者開發相關APP，當然也無法阻止民眾下載，因此除非是現行犯，否則抓捕偷拍人士仍相當困難。
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