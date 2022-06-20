律師喊話iMessage「新功能」很危險：恐讓施暴者滅證 蘋果回應了

蘋果在WWDC 2022年會上公布iOS 16中iMessage的「可編輯跟取消發送」的新功能，看似吸睛但卻也引發跟性騷擾及性侵犯與受害者間的潛在危險問題，有律師呼籲蘋果應該針對這項功能重新考慮，因為這可能讓許多加害者知道他們可以銷毀不當行為的證據。

根據《9to5Mac》報導，美國專打性侵議題的倡議律師蜜雪兒．辛普森透過公開信呼籲蘋果執行長庫克（Tim Cook）重新考慮更新iMessage功能的關鍵影響，她說：「編輯與刪除訊息的功能並不是一個新概念，還有其他通訊軟體可以選擇，但iMessage是iPhone預設訊息傳遞的平台，這項服務在使用者的通訊方式裡有著很重要的作用」。

蜜雪兒在公開信裡提到，iMessage服務允許用戶在訊息發送後15分鐘內可以編輯或取消非訟訊息，讓加害者知道他們可以消除或編輯訊息時，可能使受害者面臨額外的心理壓力，因為可能是證據的訊息會受到改變。

雖然iMessage不是唯一允許用戶編輯或刪除訊息的平台，但作為iPhone的預設訊息傳送系統，這代表它在用戶通訊方式裡有著巨大作用。尤其是在美國，蜜雪兒表示，過去10年裡，她處理了大大小小的性侵或暴力案件，不管是職場暴力、家庭暴力等等，iMessage在民事或刑事訴訟案件裡發揮了作用，例如施暴者向受暴者發送暴力內容，就足以成為證據。

不幸的是， iMessage新增的編輯或刪除功能，將嚴重為那些受到騷擾或虐待的人帶來風險，例如，施暴者可以向受害者發送暴力內容，但在15分鐘內編輯訊息以隱藏他們虐待的證據，而這很難指望受害者可以在第一時間將這些訊息保留下來作為法律訴訟使用。這項新功能為施暴者或加害者提供了一項工具來從事骯髒的行為，且這樣的情況下，會讓加害者與受害者像是在打心理戰，加害者否認他們發送過辱罵的訊息，並利用受害者的創傷，影響他們不知道自己其實已經受害，這樣的情況並不少見。

蜜雪兒表示，蘋果應該利用推出這項功能前的時間，與暴力防治組織合作，開發可以解決這些問題的解決方案。蜜雪兒也提出四項建議給蘋果，以減輕受害者因為這些編輯與刪除功能所引起的二次創傷。

蜜雪兒提出的第一個建議是，縮短編輯或刪除功能的時間，蘋果可以將編輯或刪除時間從15分鐘縮減到2分鐘內。她表示，通常會使用到編輯或刪除功能是因為使用者意識到自己訊息打得不夠明確或出現打錯字，這種情形通常會立即反應過來並修正，不太可能在15分鐘後才意識到這項錯誤，回過頭來修改或刪除訊息。

若有人使用iMessage傳送暴力內容，而他們知道這項訊息會在2分鐘後無法抹去，這會使得加害者在傳訊息前會先權衡，自己要送出暴力訊息使它變成呈堂證供，或是趕快在2分鐘內趕緊把傷害人的暴力訊息刪掉或收回。

第二項建議則是，向收到訊息的人發送訊息已被編輯或刪除的通知。這個功能可以有助於協助受害者與法律協助者建立溝通時間，並讓兩方知道原始訊息在發生被性騷擾或受暴的期間已不能採用。

第三點則是讓用戶可以選擇退出編輯或刪除功能，不強迫所有用戶都接受iMessage的這項新功能。目前蘋果是允許用選擇可以退出當收訊息的人「「已讀」」時會通知傳訊息者的功能。

蘋果也可以仿照詢問用戶是不是希望發訊息的人編輯或刪除他們收到的任何訊息，若用戶選擇退出，那他們也會不被允許可以編輯或刪除他們所發送的訊息。

最後一點，明確規範誰有權可以看到已編輯或遭刪除的iMessage 數據。蘋果必須告知大家，不管在傳送者或接收者的手機上，或是在蘋果的後端（包含在有民事或刑事訴訟的傳票要求時），所有被編輯過或刪除的訊息是不是可以恢復？這裡蘋果必須明確說明，是因為存有隱私問題，但至少蘋果要澄清這項新功能是不是會保留一部分的原始內容。

針對蜜雪兒對蘋果iMessage新設功能的的憂心，蘋果也回應他們已經在系統中加入兩項保護措施。第一個是當訊息被刪除時，它會顯示在訊息串裡，且也會看到訊息在什麼時間被編輯；另一個安全措施是安全檢查功能，這項功能可幫助面臨家庭暴力風險的使用者，快速關閉其他人看到訊息，在按下緊急重置後，可以防止其他人取得用戶的個人資訊。

但科技巨頭蘋果依舊為編輯與刪除訊息功能保留了15分鐘的時間。

商品推薦