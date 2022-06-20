蘋果iPhone小心了！這國家也參一咖…跟隨歐盟喊「統一裝置使用充電器」

在歐盟決議以USB-C作為中小型可攜電子裝置統一充電介面之後，美國三名參議員Ed Markey、Elizabeth Warren，以及Bernie Sanders向美國商務部部長Gina Raimondo發出請求，希望透過全面統一美國境內裝置使用充電器規格，除了提升裝置充電時的使用便利性，更能藉此降低充電器造成電子垃圾問題。

基本上，三名參議員提出看法均與歐盟決議內容大致相同，但並未特別強調以USB-C連接埠作為統一使用規格。不過，從市場目前主流使用規格來看，顯然也會以USB-C作為統一使用規格。

目前美國商務部尚未決定是否跟進歐盟作法，但以目前市場趨勢來看，顯然美國也會跟進此相關作法，進而規範所有手機等手持裝置都必須採用統一充電規格，亦即以USB-C作為主要充電介面。

而如果美國也確定推動統一充電介面規格，或許將意味蘋果必須在iPhone捨棄使用Lightning連接埠，並且跟進採用USB-C連接埠設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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