八位堂為身障玩家打造 Lite SE藍牙控制器溫暖輕力版 按鍵更輕盈好操作
如同微軟、羅技等業者針對身障者打造合適的遊戲控制器，八位堂 (8BitDo)也宣布推出Lite SE藍牙控制器溫暖輕力版 (8BitDo Lite SE)，讓身障者不僅能以更輕便方式遊玩遊戲，在價格上也少了許多負擔。
Lite SE藍牙控制器溫暖輕力版的設計，主要將所有按鍵集中在控制器正面，背面則披覆止滑橡膠，讓使用者能直接將控制器放在桌面上使用，不用擔心是否容易移位。
而在左右類比搖桿部分採用更靈敏設計，控制按鍵也更容易觸發，讓身障者僅需透過一點點施力就能進行精準操作，並且能在使用過程減少更多肢體上的負擔。
另外，此款控制器也保留震動、動態感測器設計，讓身障者一樣可以透過震動感受遊戲中的氛圍，或是透過體感方式操作遊戲，控制器重量僅82.65公克，因此在持握時也不會造成太大負擔。
連接方式除了透過有線方式，亦可透過藍牙進行無線連接，透過內建480mAh電池設計，約可對應長達18小時連續使用時間，並且相容Android裝置、Nintendo Switch，以及Raspberry Pi打造裝置。
Lite SE藍牙控制器溫暖輕力版目前已經開放預訂，將在7月15日開放銷售，建議售價則是34.99美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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