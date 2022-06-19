等到了！iPhone 14系列4款全外洩 4重點網友愛這款「背部很乾淨」
蘋果iPhone 14系列新機消息不斷曝光，除了預訂在今（2022）年9月推出、流出iPhone 14 Pro的實機照外，是不是也很好奇較為平價的iPhone 14到底長得如何？有國外YouTuber直接拿到這4款的模型機，可以好好觀看一番。
YouTube頻道「iupdate」這次拿到白色款的iPhone 14系列，分別為6.1 吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7舜的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max，換句話說，平價版跟專業版都有一大一小可選擇，也確定mini系列說再見。
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接孔還是用linghting
歐盟日前通過的電子產品像是平板或手機等，都需使用Type-C的充電孔，預計在2024年秋季前強制實施。這次看到的iPhone 14系列仍用linghting接孔，恐怕要等到iPhone 15才有希望見到。
外觀比拚 Pro比較有質感
從外觀上來看，應與iPhone 13系列差異不大，較為平價的iPhone 14和iPhone 14 Max背部為玻璃機背，手機邊框與鏡頭邊框為鋁金屬設計；iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max背部則為霧面質感玻璃、邊框為不鏽鋼材質，在太陽照射下的反光頗為奢華、也比較有質感。
Pro鏡頭肉眼看 真的較大顆
鏡頭部分，iPhone 14和iPhone 13用肉眼直接看，鏡頭大小似乎沒有差太多；外傳iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max因相機升級至4800萬畫素，將iPhone 14 Pro與iPhone 13 Pro相比，真的有大一些些。
挖孔螢幕只在Pro出現
由於為模型機的關係，無法將手機開機，但從影片中可透過角度瞄到iPhone 14 Pro系列確實掰了「瀏海螢幕」，改為橫向驚嘆號挖孔螢幕設計。
網友看完這4台iPhone 14系列模型機後，各有所喜好，表示等不及了，「已為iPhone 14 Pro Max存錢中」，有人認為iPhone 14 Max背部看起來最乾淨，反而覺得iPhone 14 Pro系列的鏡頭有些大顆；也有人為了要等待Type-C版的iPhone，不會買今年的iPhone 14。
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