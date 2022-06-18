今年不推Galaxy S22 FE？傳三星將停更FE系列

Sammobile網站透露，三星今年可能不會推出Galaxy S22 FE，甚至未來可能也不再推出FE系列機種。

三星最早在2020年9月推出Galaxy S20 FE，當時訴求針對粉絲需求，打造結合旗艦手機功能特性的高性價比手機。而去年雖然也接續推出Galaxy S21 FE，但一直到今年年初CES 2022期間才正式亮相。

但或許考量FE系列機種定位，可能影響Galaxy S系列旗艦手機入門規格銷量，因此三星有可能從今年開始不再推出後續產品。另一方面，三星也可能藉由取消FE系列，進而讓旗下智慧型手機產品分類精簡。

實際上，目前三星主力手機產品劃分Galaxy S系列旗艦手機、以及Galaxy Z系列螢幕可凹折手機，另外也透過Galaxy A系列手機吸引主流使用需求，並且透過Galaxy M系列競爭入門手機市場，加上Galaxy S系列旗艦手機目前已經劃分不同規格使用訴求，而Galaxy A系列也有相同規劃，使得FE系列手機的定位變得尷尬，因此可能成為此款產品最終被取消原因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦