今年不推Galaxy S22 FE？傳三星將停更FE系列
Sammobile網站透露，三星今年可能不會推出Galaxy S22 FE，甚至未來可能也不再推出FE系列機種。
三星最早在2020年9月推出Galaxy S20 FE，當時訴求針對粉絲需求，打造結合旗艦手機功能特性的高性價比手機。而去年雖然也接續推出Galaxy S21 FE，但一直到今年年初CES 2022期間才正式亮相。
但或許考量FE系列機種定位，可能影響Galaxy S系列旗艦手機入門規格銷量，因此三星有可能從今年開始不再推出後續產品。另一方面，三星也可能藉由取消FE系列，進而讓旗下智慧型手機產品分類精簡。
實際上，目前三星主力手機產品劃分Galaxy S系列旗艦手機、以及Galaxy Z系列螢幕可凹折手機，另外也透過Galaxy A系列手機吸引主流使用需求，並且透過Galaxy M系列競爭入門手機市場，加上Galaxy S系列旗艦手機目前已經劃分不同規格使用訴求，而Galaxy A系列也有相同規劃，使得FE系列手機的定位變得尷尬，因此可能成為此款產品最終被取消原因。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【周報】LINE這種人會惱怒！元宇宙「這東西」會變超夯
▪ iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣
▪ iOS 16「隱藏更新」可連Switch手把還能這樣玩 PS5、Xbox手把連線方式報你知
▪ 【開箱】Xiaomi Watch S1、S1 Active功能相同差在哪？價差1千多了這2大點
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言