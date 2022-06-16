小風扇插筆電USB充電爆炸！辦公室一片焦黑 工程師曝原因

充電要小心！昨日（6月15日）網上瘋傳影片，指有會計師到客戶位於荃灣的辦公室工作時，將電風扇插落手提電腦充電過夜，結果「燒咗人哋office （燒了人家office）」，現場有許多文件被燒焦，疑爆炸起火的手提電腦及風扇胥受損，引起網民熱議。據報昨早9時許有人報案指該辦公室有煙冒出，調查後是充電器電池短路，令電腦及文件起火。

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強回覆《香港01》表示，市民不應當手提電腦是充電器，指出電風扇用電腦USB口充電可能會有電壓問題導致短路，提醒應該用獨立充電器充電。

昨日連登討論區流傳影片，題為「返工返到炸左個客office（上班回到炸了個客人office）」，顯示1個辦公室起火後的畫面。有網民爆料是1名會計師到客戶辦公室核數時，手提電腦插住電風扇充電過夜，結果「燒咗人哋office（燒了人家office）」。

影片所見，辦公室內的電腦椅上有燒焦紙碎，地上文件也散布一塊塊黑色碎片，枱上疑有大量文件被燒過的痕迹，部份燒燶到漆黑一片。另一圖片見到有部燒毀的手提電腦及小型電風扇，風扇電池位置熏黑、手提電腦屏幕有燒熔痕迹。

據報事發於荃灣嘉達環球中心高層的辦公室，昨早（15日）9點多有人報案指有煙冒出，調查發現是有充電器電池短路，引致電腦及文件起火。

影片引起網民嘩然，「風扇叉過夜，真係GG得（風扇插過夜，真的GG了）」、「冇熄風扇就成班出晒去食飯？（沒熄風扇就整班出了去吃飯？）」，又形容畫面就像「燒晒成個office咁（燒了整個office捏）」，笑問該會計師「通咗幾多晚頂？（通了多少晚頂？）」、「盤數真係難計到爆（這帳真難計到爆）」。

不少人愛用手提電腦USB插口為其他小電器充電，理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強回覆《香港01》表示，市民不應當手提電腦是充電器，電風扇應該用用獨立充電器充電。他解釋，如通過電腦USB插口充電，可能因為電壓過大而引致短路問題，而手機充電因為電壓不高才問題不大。他又提醒市民為電器充電不宜過夜，最安全做法是放在自己目所能及的位置充電。

圖擷自 streamable.com

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文章授權轉載自《香港01》

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