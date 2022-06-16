手持拍攝專家看過來！DJI Ronin RS 3系列相機手持穩定器登場 外型曝光

DJI稍早宣布推出新款Ronin (如影)系列相機手持穩定器，分別推出RS 3與RS 3 Pro，將成為Ronin-SC 2後繼設計。

此次推出兩款設計均加入全新自動軸鎖系統，並且在啟用後即可快速讓穩定器進入準備拍攝狀態，輕按電源鍵亦可快速讓穩定器進入休眠，另外也能記憶快拆板固定位置，讓使用者能減少調整相機平衡次數，而此次也加入透過藍牙連接的快門控制設計，讓相機可在無線連接形式下使用。

其中，RS 3本身重量低於1.3公斤，可負重達3公斤，並且配合第三代「泰山」穩定演算法設計，標榜能比前一代產品提高20%防震穩定性，甚至可在100mm等效焦距拍攝模式維持畫面穩定。機身上搭載1.8吋OLED螢幕，並且增加80%顯示面積，並且搭載可切換雲台運作模式的開關，滿電下約可對應12小時連續使用時間，支援18W快速充電與有線連接充電下繼續使用。

至於RS 3 Pro則以碳纖維材質打造軸臂，重量為1.5公斤，可負重達4.5公斤，藉此對應重量更高的專業攝影機，另外則支援安裝提把、雙側握把、線控握把等配件，甚至也允許使用透過DJI提供SDK打造配件。

而RS 3 Pro也加入源自去年揭曉的Ronin 4D相關設計，例如加入可在14公尺室內範圍投射43200組測距點的LiDAR光達測距儀，搭配新對焦電機結構設計，將可強化手動拍攝時的自動對焦效果。LiDAR光達測距儀也同樣搭載DJI自製晶片，配合內建30mm焦段相機模組，可對應提高60倍以上的自動追焦效果。

另外，此次同步推出的可獨立使用的無線圖傳系統DJI Transmission，同樣採用源自Ronin 4D相關設計，可對應約2萬英尺 (約6公里)的地面資料傳輸距離，同時也能對應更低延遲的點對點傳輸速率，可對應1080P 60fps規格影像，以及16-bit 48KHz音訊內容傳輸。

DJI Transmission將可對應控制RS 3 Pro，以及安裝在雲台上的相機拍攝功能，至於資料傳輸頻段則對應2.4GHz、5GHz，以及額外增加、提供23組頻道選擇的DFS頻段，藉此降低無線傳輸時的干擾問題。

建議售價方面，RS 3將以新台幣13990元起跳價格銷售，而RS 3 Pro建議售價則從新台幣25990元起跳，至於無線圖傳系統DJI Transmission建議售價則是新台幣70590元，而此次同步推出內建陀螺儀、對應1500 nits亮度表現的7吋DJI高亮遠端監視器，建議售價則是新台幣35190元。

配合此次公布內容，DJI也宣布從今年8月起將使去年推出的Ronin 4D，加入支援蘋果提出的ProRes 4444 XQ codec編碼規格。另外，DJI也確認加入由Panasonic、徠卡等業者推行的L-Mount接環聯盟，預計與徠卡合作新款Zenmuse X9 L-Mount模組，讓Ronin 4D可連接使用徠卡、Panasonic及Sigma所推出L-Mount接環鏡頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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