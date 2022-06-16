Intel推Arc A380桌機版顯示卡 先在中國銷售、預計這時推廣全球

日前預告將在夏季推出桌機版Arc品牌顯示卡之後，Intel稍早於中國市場率先推出，由宏碁、華碩、技嘉、GUNNIR、HP、微星、攀升 (IPASON)、京天 (KOTIN)、寧美互聯、名龍堂 (mLoong)、雷神 (Thunderbot)客製化設計的Arc A380桌機版顯示卡，預計後續將會擴大至全球市場銷售。

而之所以先選擇在中國市場試點，顯然是與目前中國遊戲與內容創作市場龐大有關，並且以Arc A3系列桌機版顯示卡首款產品Arc A380試水溫，並且計畫在今年夏季擴大至全球市場銷售。

Intel表示，Arc A380支援完整的微軟DirectX 12 Ultimate應用功能，其中包含以硬體加速呈現的即時光影追跡效果，並且能在1080P解析度維持穩定的60fps以上顯示效果，同時也相容市面上多數遊戲與影像創作軟體。

此外，藉由Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX)人工智慧加速引擎，藉此加快內容渲染顯示效率，同時也能藉由XeSS超取樣技術在不犧牲顯示效率情況下，提高影像清晰度，並且減少邊緣鋸齒現象，而此項技術預計在今年夏季推出。

其他部分則包含支援硬體AV1編碼，以及支援HEVC和H.264編解碼，可對應8K解析度影片即時編解碼處理，另外也最高支援連接輸出4組4K 120Hz HDR顯示器，或是2組8K 60Hz顯示器，甚至可在1080p及1440p解析度下支援最高360Hz畫面更新率顯示規格。

而藉由Intel Deep Link技術，將可活用Intel旗下CPU與GPU產品運算優勢，讓運算效能進一步提升。

目前Arc A380桌機版顯示卡將搭配OEM業者套裝機種銷售，預計先在中國市場銷售，後續也會配合系統業者，或是以單卡形式在全球市場推出，目前則是以人民幣1030元價格在中國市場銷售，全球地區售價則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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