快訊

複製貼上麥當勞：俄羅斯山寨漢堡新滋味？

「無敵星星」失效？成大最新研究 確診中症童1個月後八成抗體都不足

Intel推Arc A380桌機版顯示卡 先在中國銷售、預計這時推廣全球

聯合新聞網／ 楊又肇

日前預告將在夏季推出桌機版Arc品牌顯示卡之後，Intel稍早於中國市場率先推出，由宏碁、華碩、技嘉、GUNNIR、HP、微星、攀升 (IPASON)、京天 (KOTIN)、寧美互聯、名龍堂 (mLoong)、雷神 (Thunderbot)客製化設計的Arc A380桌機版顯示卡，預計後續將會擴大至全球市場銷售。

而之所以先選擇在中國市場試點，顯然是與目前中國遊戲與內容創作市場龐大有關，並且以Arc A3系列桌機版顯示卡首款產品Arc A380試水溫，並且計畫在今年夏季擴大至全球市場銷售。

Intel表示，Arc A380支援完整的微軟DirectX 12 Ultimate應用功能，其中包含以硬體加速呈現的即時光影追跡效果，並且能在1080P解析度維持穩定的60fps以上顯示效果，同時也相容市面上多數遊戲與影像創作軟體。

此外，藉由Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX)人工智慧加速引擎，藉此加快內容渲染顯示效率，同時也能藉由XeSS超取樣技術在不犧牲顯示效率情況下，提高影像清晰度，並且減少邊緣鋸齒現象，而此項技術預計在今年夏季推出。

其他部分則包含支援硬體AV1編碼，以及支援HEVC和H.264編解碼，可對應8K解析度影片即時編解碼處理，另外也最高支援連接輸出4組4K 120Hz HDR顯示器，或是2組8K 60Hz顯示器，甚至可在1080p及1440p解析度下支援最高360Hz畫面更新率顯示規格。

而藉由Intel Deep Link技術，將可活用Intel旗下CPU與GPU產品運算優勢，讓運算效能進一步提升。

目前Arc A380桌機版顯示卡將搭配OEM業者套裝機種銷售，預計先在中國市場銷售，後續也會配合系統業者，或是以單卡形式在全球市場推出，目前則是以人民幣1030元價格在中國市場銷售，全球地區售價則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

A380 人民幣

延伸閱讀

神基推新品 功能躍進

微星Titan GT系列再次回歸 搭載Intel第12代Core HX系列效能更突破

Intel公布新伺服器加速用GPU「Rialto Bridge」 Falcon Shores架構產品將於2024年問世

電競、輕薄都有！聯想筆電N連發 搭載Intel第12代Core處理器

相關新聞

Apple Watch更新watchOS 9新功能 可追蹤心律不整現象

在上週的WWDC 2022全球開發者大會主題演講之後，美國Apple公司的健康副總裁Sumbul Desai博士、營運主管Jeff Williams和健身技術副總裁Jay Blahnik與TechCr

WiFi是iPhone耗電元凶？ 網推1招最省電、遇2狀況才需關WiFi

每到達一個新地方，iPhone總會收到「可用WiFi」的建議。有網友便在網路論壇發文，表示自己擔心iPhone頻繁搜尋「有無可用WiFi」會導致手機耗電量增加，並詢問是否要常常到控制中心關閉WiFi。對此，多數網友認為...

要買哪一個？M2版和M1版MacBook Air差在哪？10重點比拚一次看

2020 年 Apple 推出第一款 Apple Silicon，並命名為 M1，同時推出三款搭載 M1 晶片的 Mac 電腦，包含 MacBook Air、MacBook Pro，以及 Mac mini，當大家認為 Apple 應該會在兩年後的今年十月，再推出全新 M2 Mac 做為一個產品的生命週期，熟不知 Apple 居然在 WWDC 2022 的發表會中讓 M2 MacBook Air、M2 MacBook Pro 搶先登場，雖然目前尚未正式開賣，但我們先幫大家整理升級 M2 的 MacBook Air 與 M1 版的規格上有什麼差別，如果有打算購入 M2 MacBook Air 的朋友，可以先看看囉！

Intel推Arc A380桌機版顯示卡 先在中國銷售、預計這時推廣全球

日前預告將在夏季推出桌機版Arc品牌顯示卡之後，Intel稍早於中國市場率先推出，由宏碁、華碩、技嘉、GUNNIR、HP、微星、攀升 (IPASON)、京天 (KOTIN)、寧美互聯、名龍堂 (mLoong)、雷神 (Thunderbot)客製化設計的Arc A380桌機版顯示卡，預計後續將會擴大至全球市場銷售。

Nothing首款手機Phone (1)7月發表 證實在這地方組裝生產

Nothing副總裁暨印度組經理Mamu Sharma證實，預計在今年夏季推出的Nothing首款手機Phone (1)，除了將在7月12日正式對外發表，更確定在印度市場生產。

解鎖不需用手「讓Siri幫你！」 iPhone神秘功能大公開

聰明的iPhone又有新魔術讓果粉透過聲音解鎖手機，抖音網紅帳號@hardresetinfo在自己頻道分享這項技巧，立刻獲得超過28萬個讚，解鎖技巧讓人嘖嘖稱奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。