Apple Watch更新watchOS 9新功能 可追蹤心律不整現象
在上週的WWDC 2022全球開發者大會主題演講之後，美國Apple公司的健康副總裁Sumbul Desai博士、營運主管Jeff Williams和健身技術副總裁Jay Blahnik與TechCrunch科技的Darrell Etherington談論了watchOS 9中增加的新健康功能，以及蘋果更廣泛的健康雄心。
Apple Watch watchOS 9
最初，蘋果公司的團隊從未尋求進入健康業務。然而，隨著蘋果Apple Watch手錶功能的增加，該公司對健康的關注開始逐漸形成。
蘋果公司稱，Apple Watch的新健康功能之一是房顫歷史，它允許被診斷為AFib心房顫動的個人查看他們的心臟處於這種心律失常的估計頻率。蘋果公司說，這項功能的對像是22歲或以上被診斷為心房顫動的人。
Sumbul Desai說，房顫歷史功能在一項臨床研究中得到驗證後，在美國獲得了FDA的許可。
Sumbul Desai說，正如Jeff Williams所提到的，我們在健康方面所做的一切都以科學為基礎，房顫歷史在一項臨床研究中得到了驗證，參與者同時佩戴Apple Watch和FDA批准的參考設備。在該研究中，兩台設備之間每週測量的平均差異實際上不到1%。
Jeff Williams說，當病人接受慢性心房顫動的消融治療，但治療第一次不成功，病人繼續出現心房顫動時，AFib歷史功能可能證明是有用的。據蘋果公司稱，目前並非所有國家或地區都批准了房顫歷史，因此該功能的可用性在推出時將受到限制。
從watchOS 9開始，Apple Watch還提供睡眠階段追蹤，讓你看到你在快速眼動睡眠、核心睡眠或深度睡眠中花了多少時間，以及你何時可能醒來。
Sumbul Desai博士說，在睡眠階段之前，我們真的專注於幫助人們實現他們的睡眠時間目標，因為這真的很重要–這種一致性–但我們想更進一步，挖掘科學，為用戶提供圍繞他們的睡眠週期的更多訊息。因此，利用Apple Watch的加速器和心率傳感器的訊號，用戶現在將能夠看到他們處於快速眼動、核心和深度睡眠時的睡眠階段。
在watchOS 9上，鍛煉應用程式顯示更多訊息，包括活動環、心率區、功率和海拔等指標的視圖，但蘋果健身技術副總裁Jay Blahnik保證，該應用程式仍然適用於初學者和高級運動員。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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