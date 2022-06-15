Nothing首款手機Phone (1)7月發表 證實在這地方組裝生產

Nothing副總裁暨印度組經理Mamu Sharma證實，預計在今年夏季推出的Nothing首款手機Phone (1)，除了將7月12日正式對外發表，更確定在印度市場生產。

而從市場發展來看，顯然印度也將成為Nothing重點佈局地區，並且將與小米、OPPO、realme、vivo等業者競爭。

依照Mamu Sharma接受訪談時透露，Phone (1)將在印度南部泰米爾納德邦的工廠生產，除了關鍵零件仰賴進口，多數零件將透過印度在地供應，並且進行組裝生產。此外，目前Nothing更已經在印度境內超過250座城市設置超過270處授權服務中心，提供產品銷售與後續客服。

在先前消息中，Phone (1)將採用6.55吋設計的OLED螢幕，並且採2400 x 1080解析度設計，本身則以平面、中央置頂開孔視訊鏡頭形式打造，同時貼近20:9顯示比例的設計顯然也符合單手持握使用體驗，機身則會採用Nothing日前預告的透明風格設計。

硬體規格方面，Phone (1)預期會採用Qualcomm日前公布的Snapdragon 7 Gen 1處理器，並且配置8GB起跳的記憶體規格，以及128GB起跳的儲存容量設計，作業系統則會以Android 12為基礎，加上Nothing客製化操作介面。

而相機方面，Phone (1)將會配置支援光學防震的5000萬畫素廣角鏡頭，但是否配置其他鏡頭，暫時還無法確定。電池容量則可能會在4500mAh以上規格，支援透過USB-C連接埠進行快充，機身背蓋則採用透明設計，支援NFC近場感應功能，另外也預期會加入無線充電設計。

除了在英國上市，Phone (1)預計會在全球市場銷售，其中也包含台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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