iOS 15.5以後...想從安卓跳槽iPhone怎做？ 轉移WhasApp只要4步

針對眾多原本使用Android手機換成iPhone的資料移轉需求，蘋果宣布將從iOS 15.5版本之後，將可在iPhone設定過程加入一併移轉WhatsApp的選項，讓原本存放在Android手機上的WhatsApp聯絡人、對話紀錄等資料，可以一併移轉到iPhone上繼續使用。

如何使用？

若要使用此項功能，除了預計使用的iPhone必須更新至iOS 15.5以後版本，同時在Android上的WhatsApp版本必須在2.22.7.74以後，而iPhone上使用的WhatsApp也必須在3.3.1版本以後。

而在整個移轉過程，蘋果依然強調會以加密形式傳輸資料，不會窺看或紀錄任何使用者在WhatsApp內的對話內容。

▲iOS 15.5以後，從Android手機移轉到iPhone的資料將包含WhatsApp對話紀錄

至於要使用蘋果提供將資料從Android手機移轉至iPhone的工具，Android手機只要使用Android 5.0以後版本即可，而可移轉資料包含手機原本簡訊內容、聯絡人、行事曆、存放手機內的照片與影片，另外也包含在Chrome瀏覽器的網頁書籤、郵件帳號，以及檔案內容、輔助使用設定與顯示器設定。

另外，包含同時在Google Play Store及App Store均各自有上架的免費app內容，使用者可以在資料完成傳輸後，透過App Store下載這些app。

為什麼增加移轉WhasApp資料？

而之所以在此次更新增加可在資料移轉過程中，一併將WhatsApp內容移轉到iPhone，顯然與WhatsApp在美國境內擁有大量用戶族群相關。

同時，在全球地區每月累積超過20億人使用，每天傳送訊息量更超過1000億個，在去年4月的單月下載量更達1300萬次，並且在全球超過180個國家地區以60種語言版本使用，而在印度市場更累積超過3.4億人使用，或許也成為蘋果決定在Android手機換成iPhone的資料移轉過程中，將WhatsApp資料一併加入移轉項目的原因。

另外，由於WhatsApp在Android上會透過Google帳號對應雲端硬碟進行備份，而在iPhone上的備份則會存放在iCloud，因此對話紀錄將無法直接移轉。

藉由解決使用者移轉WhatsApp資料的困難度，顯然也能說服更多被Android手機上存放WhatsApp對話紀錄「綁架」的人改使用iPhone。

WhatsApp中也能手動移轉對話內容

至於隨著蘋果在移轉資料項目加入WhatsApp，Meta也將在Android版本的WhatsApp中，加入將對話內容移轉到iPhone的功能，至於在iOS版本中提供將對話內容移轉到Android的功能，則是在去年就已經加入。

▲在Android手機上的WhatsApp，關於對話備份項目僅能將資料備份至Google帳號所對應雲端硬碟

▲在iPhone上的WhatsApp，對話備份則是存放至iCloud，以致於雖然聯絡人資訊可以隨著電話號碼移轉，但是對話紀錄卻不會一併移轉

為何不是針對個別地區提供當地最常使用的app？

以目前狀況來看，蘋果顯然會依照當地較多人使用情況作調整，例如此次更新顯然就是以美國使用需求為參考。而在加入WhatsApp之後，或許更可能在後續針對不同市場需求提供差異化服務，例如針對日本、泰國與台灣市場提供LINE服務資料移轉，或是針對中國市場加入微信資料移轉選項。

不過，這部份仍涉及不同app在資料移轉時的設計，例如像Meta的Messenger服務便是將資料存放在雲端，使用者僅需重新下載app，並且完成帳號登入，即可取回原本對話紀錄，而微信則是提供以舊手機掃描QR Code進行認證，即可快速將原本資料移轉到新手機上使用。

因此未來是否會比照WhatsApp的作法，目前還很難說，最好的作法還是自行做好個人經常使用的通訊軟體內容備份。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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