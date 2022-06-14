WiFi是iPhone耗電元凶？ 網推1招最省電、遇2狀況才需關WiFi
每到達一個新地方，iPhone總會收到「可用WiFi」的建議。有網友便在網路論壇發文，表示自己擔心iPhone頻繁搜尋「有無可用WiFi」會導致手機耗電量增加，並詢問是否要常常到控制中心關閉WiFi。對此，多數網友認為沒必要，有網友則提出兩種情況下會考慮關閉，並提供有效省電的建議。
一名iPhone使用者在PTT發文，表示自己擔心手機因時常搜尋「有無可用WiFi」而導致耗電量增加。而目前在iPhone上關閉WiFi的方式，包含從控制中心將WiFi按鈕變成白色，或是直接在設定裡關閉WiFi。
原PO指出，自己知道即使從控制中心暫時關掉WiFi，一旦移動到新地點，也會自動打開並搜尋。但他也好奇「沒有關掉（WiFi）也沒有移動地點」的情況下，「會不會時不時自動在背景搜尋」；並詢問其他人會不會也常到控制中心關閉WiFi。
文章一出，多數網友皆表示不會關，「我都不關耶，關掉定位會很不準」、「關不關續航差不了幾分鐘」、「4g/5g傳資料的耗電遠大於WiFi好嗎」、「不要全關，至少保持灰色反白」。
有網友則指出，特定狀況下其實可以關閉，「確定去不會連WiFi的地方（逛街遊玩），可能會有半天以上的時間就會關掉」、「如果你是那種大辦公室，或是訊號死角可能就有差，不然平時讓它自己控制就好」。另有網友建議「如果是耗電的檻心理過不去，應該平時都開飛航，等要用網路時再開，這樣最省電」。
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