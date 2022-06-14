要買哪一個？M2版和M1版MacBook Air差在哪？10重點比拚一次看

2020 年 Apple 推出第一款 Apple Silicon，並命名為 M1，同時推出三款搭載 M1 晶片的 Mac 電腦，包含 MacBook Air、MacBook Pro，以及 Mac mini，當大家認為 Apple 應該會在兩年後的今年十月，再推出全新 M2 Mac 做為一個產品的生命週期，熟不知 Apple 居然在 WWDC 2022 的發表會中讓 M2 MacBook Air、M2 MacBook Pro 搶先登場，雖然目前尚未正式開賣，但我們先幫大家整理升級 M2 的 MacBook Air 與 M1 版的規格上有什麼差別，如果有打算購入 M2 MacBook Air 的朋友，可以先看看囉！

M1 與 M2 的 MacBook Air 規格比較表

M1版MacBook Air與M2版MacBook Air表格比較。（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

外觀/顏色/尺寸大小/重量

M2 MacBook Air 在外觀上最大的改變，就是它告別 M1 那種像菜刀的楔形造型，改為垂直方正的設計。

機款可挑選的顏色，相較 M1 少了金色，但多了兩個顏色分別為星光色、午夜藍色，不過與原本傳聞中會與 M1 iMac 一樣有炫彩的七款顏色來看，頓時令人有點失望呀～

全新 M2 MacBook Air 有銀色、太空灰色、星光色、午夜藍色。（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

新款 M2 MacBook Air 不再是楔型設計，整體厚度只有 1.13 公分，相較 M1 機款最厚的地方有 1.61 公分，最薄來到 0.41 公分，M2 則統一厚度看起來會顯得更為輕薄。

全新 MacBook Air 無比纖薄，厚度僅 1.13 公分。（圖／Apple）

M2 MacBook Air 與其他款厚度相比較。（圖／Ian Zelbo)

MacBook Air 一直都走輕盈路線，M2 持續挑戰比 M1 再更輕 0.05kg，不過這微小的輕量改變，不知道實際拿到實物時是否感受的出來。

晶片/記憶體/儲存空間

新款 MacBook Air 最大差別就是使用全新的 M2 晶片，雖然 CPU 一樣是 8 核心，不過 Apple 表示在效能核心和節能核心都有所提升，另外 GPU 從 7 核心升級為 8 核心和 10 核心的選擇，以及 M2 晶片每秒帶來 100GB 統一記憶體頻寬，也讓記憶體的選擇從只能到 16GB，升級可配置高達 24GB 的快速統一記憶體，因此可更輕鬆處理複雜的工作內容。

不過，M2 MacBook Air 與 M1 版本一樣，也是沒有「風扇」設計，所以如果平常使用的軟體是比較耗資源的，如剪輯影片、音樂製作或是玩遊戲，那就建議購買 MacBook Pro。

M2 晶片運用強化後的第二代 5 奈米製程技術，滿載 200 億個電晶體，比 M1 晶片多出 25%。（圖／Apple）

螢幕尺寸/面板/相機/喇叭

M2 MacBook Air 的螢幕尺寸為 13.6 吋的 Liquid Retina 顯示器，相較 M1 版本的 13.3 吋的 LED 背光顯示器，顯示器變得更大，邊界也更窄，可視範圍可延伸靠近邊角和相機周圍。

Apple 最新發表示的 M2 MacBook Air 為 13.6 吋。（圖／Apple）

螢幕亮度也從原本的 400 尼特升級為 500 尼特，支援 10 億種顏色，讓照片和電影看起來更鮮明。

M2 MacBook Air 為了增加可視範圍，將邊框都縮窄了，與 14吋/16吋 MacBook Pro 一樣，變成有瀏海造型設計，該位置放置的 FaceTime HD 相機也從原本的 700p 提升至 1080p。

M2 MacBook Air 1080p FaceTime 相機。（圖／Apple）

連接埠

M2 MacBook Air 回歸之前的 MagSafe 磁吸充電孔，原本的兩個 Thunderbolt / USB 4 接孔還是保留，一樣可以提供充電使用，所以外出只要有 USB-C 充電線一樣可以幫 MacBook Air 充電。

（圖／Apple）

這次隨附的 MagSafe 磁吸電源線與 iMac 的電源線一樣，是編織線設計以及顏色會與選購的機身顏色一致，而且使用的是升級版的 MagSafe 3 ，是用 USB-C 連接充電頭的。

（圖／Apple）

不過，MacBook Air 只能同時外接一個延伸螢幕的問題，M2 晶片依然沒有改變這件事，所以如果工作需要同時外接兩台螢幕的朋友，MacBook Air 仍不是最佳選擇。

另外，M2 MacBook Air 推出時，Apple 也跟著推出全新的 35W 雙 USB-C 埠電源轉接器，只要購買高階版的 M2 MacBook Air 就會隨機附贈；如果是購買入門款的只要加 NT$ 600 也能換成 35W 雙 USB-C 埠電源轉接器。

35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器。（圖／Apple）

價格

新款的 MacBook Air 使用全新的 M2 晶片， GPU 從 7 核心升級變成可選 8 核心和 10 核心的選擇，MagSafe 充電埠的回歸，以及重新設計的外觀造型，不過起跳售價也比上一代 M1 貴了 NT$ 7,000， 同時 Apple 也保留 M1 MacBook Air 繼續販賣，畢竟 M1 效能其實已經滿足多數使用者需求，但有外媒認為，Apple 只是在清 M1 庫存，賣完就沒了。

．M2 MacBook Air：NT$37,900 起 ．M1 MacBook Air：NT$30,900 起

結語

M2 MacBook Air 與 M1 差異重點，整理如下：

．重新設計的外觀造型，變成垂直邊框設計 ．更輕盈的重量 ．新色選擇：加入星光色、午夜藍 ．使用升級版的 8核 CPU，以及 GPU 升級有 8 核/10 核選擇 ．螢幕變大一點為 13.6 吋的 Liquid Retina 顯示器 ．FaceTime 相機升級為 1080p ．喇叭從立體聲揚聲器，升級成 4 個揚聲器 ．加入 MagSafe 充電孔 ．依然只能同時外接一台顯示器 ．依然沒有風扇

所以，如果原本就已經是 M1 的使用者，除非鍾愛這次新推出的顏色，以及想要感受 M2 帶來 CPU 提升 18%，GPU 提升高達 35% 的效能，要不然似乎沒有更換的必要。

但如果是從 Intel 晶片或者他牌筆電跳槽過來，正考慮要不要選購 MacBook Air，除非預算就是只有 3 萬元，要不然直接選擇全新的 M2 MacBook Air 就對了，畢竟 Apple 也沒有把 M1 MacBook Air 降價販售，所以秉持著買新不買舊，長時間用下來也不會後悔當時怎麼不直接攻頂。

你要買哪一個顏色的 M2 MacBook Air 呢？

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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