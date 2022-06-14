他問U11+跳槽iPhone 11算升級嗎？ 過來人曝：騎腳踏車換跑車的fu
不少人在選擇Android或iPhone之間產生猶豫，一名使用HTC U11+長達2年時間的網友表示，由於近期iOS 16系統發表支援許多人性化功能，讓他產生想購買二手iPhone 11的念頭，但好奇「U11+換iPhone 11是升級嗎？」貼文一出引起網友熱議。
一名網友透過PTT發問「U11+換iPhone 11是升級嗎？」他表示自己的U11+使用2年多，而朋友正好想轉賣一台同樣用了2年多的二手iPhone 11。他坦言看過網路評測影片後，發覺即將上線支援的新作業系統iOS 16相當不錯，具有非常多人性化功能，因此考慮從Android跳槽到iPhone，但他還是好奇問了一句，「不知道從U11+換到iPhone 11體感上如何？是升級還是降級？」
不少網友留言回應跳槽iPhone是升級，「絕對是升級吧，（手機出產）年代差蠻多的了」、「換了就能知道，果然還是iPhone好」、「升級無誤」、「U11+換iPhone 12 Pro超級升級有感」。
另一派網友則表示U11+是一代神機，「U11真的是HTC的末代好機」、「我的U11+電池換兩次了，現在還是頭好壯壯！」、「U11不是板上曾經狂吹的神機嗎？怎麼可能比iPhone 11難用」。
也有人分享跳槽經驗，「升級無感，但降回去用時會很有感」、「iPhone 11螢幕比同價位Android差很多，而且是用intel基帶（晶片），不支援5G」、「大概就是騎腳踏車變成開超跑的fu」、「絕對是升級，熱點除外」。
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