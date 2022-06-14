5款iPhone被捨棄還不算慘 這款即使升級iOS 16也「什麼都沒有」
蘋果iOS 16作業系統於今（2022）年的WWDC全球開發者大會正式亮相，但由於升級限制太多遭到果粉埋怨，不只捨棄5款iPhone、不提供支援，且有一款iPhone即使升級了，也無法使用新功能。
根據外媒《9to5mac》報導，iOS 16有許多功能是A12等級以上處理器手機才支援，即iPhone XR、iPhone XS後發表的機型才能使用，包含原況文字（可識別照片和線上影像中資訊的功能）、一鍵去背的圖像查詢、語音及觸控輸入即時切換的聽寫功能等，因此即使搭載A11處理器的iPhone 8系列機型升級iOS 16，仍不能使用上述新功能。
另外，針對身障人士設計的即時字幕功能僅供iPhone 11以上機型使用。人像模式的前景模糊及優化電影模式的景深效果等則可能是iPhone 13以上機型獨有的功能。
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