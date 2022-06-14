iPadOS 16「幕前調度」為什麼只限M1版 iPad？蘋果官方回應了

Apple 蘋果在 iPadOS 16 作業系統推出「Stage Manager 幕前調度」功能，讓使用者能彈性調整 App 應用程式的視窗大小，甚至支援在畫面上顯示多重視窗，最多一次可取用 4 個 App，改善多工模式可用性，還支援在外部顯示器使用。

只是…這項功能僅支援 M1 晶片的 iPad 型號讓不少人失望，外媒《iMore》編輯 Rene Ritchie 也在 Twitter 抱怨此事，也因此收到蘋果公司的解釋。

為什麼「幕前調度」不支援舊機？

「Stage Manager 幕前調度」僅限於使用 M1 晶片的 iPad 型號，換句話說也就是需要 2021 年款 iPad Pro、2022 年款 iPad Air 等機型才支援。之所以會設下限制，只主要是因為這項功能必須使用容量較多的 RAM、以及需要快速存取才能提供順暢使用。

圖片及資料來源：Rene Ritchie Twitter、iMore

Rene Ritchie 收到的說明內文指出，「幕前調度」是一種整合度相當高的功能，提供全新的視窗體驗，速度和反應驚人，允許使用者在 iPad 和外接的 6K 螢幕上同時執行最多 8 個 App 視窗。想要達到這樣的即時功能體驗，需要大量的 RAM、快速存取和高速的 I/O 外接介面，這些都需要 M1 晶片提供。

以 M1 iPad Pro 為例，內建 8GB RAM、最高提供 16GB RAM，而上一代 iPad Pro 只有 6GB RAM；再加上 M1 iPad Pro 的儲存速度是上一代機型的 2 倍，由此可見 M1 iPad 效能更強，所以才能體驗新功能。

就目前 Apple 蘋果官方公佈的消息，iPadOS 16 預計將在 7 月發佈公開測試版，預計 9 月正式釋出更新，相容機型包括所有 iPad Pro 機型、 iPad Air 第 3 代（及後續機型）、iPad 第 5 代（及後續機型）、iPad mini 第 5 代（及後續機型）。

圖片及資料來源：Rene Ritchie Twitter、iMore

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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