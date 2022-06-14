iPadOS 16「幕前調度」為什麼只限M1版 iPad？蘋果官方回應了
Apple 蘋果在 iPadOS 16 作業系統推出「Stage Manager 幕前調度」功能，讓使用者能彈性調整 App 應用程式的視窗大小，甚至支援在畫面上顯示多重視窗，最多一次可取用 4 個 App，改善多工模式可用性，還支援在外部顯示器使用。
只是…這項功能僅支援 M1 晶片的 iPad 型號讓不少人失望，外媒《iMore》編輯 Rene Ritchie 也在 Twitter 抱怨此事，也因此收到蘋果公司的解釋。
為什麼「幕前調度」不支援舊機？
「Stage Manager 幕前調度」僅限於使用 M1 晶片的 iPad 型號，換句話說也就是需要 2021 年款 iPad Pro、2022 年款 iPad Air 等機型才支援。之所以會設下限制，只主要是因為這項功能必須使用容量較多的 RAM、以及需要快速存取才能提供順暢使用。
Rene Ritchie 收到的說明內文指出，「幕前調度」是一種整合度相當高的功能，提供全新的視窗體驗，速度和反應驚人，允許使用者在 iPad 和外接的 6K 螢幕上同時執行最多 8 個 App 視窗。想要達到這樣的即時功能體驗，需要大量的 RAM、快速存取和高速的 I/O 外接介面，這些都需要 M1 晶片提供。
以 M1 iPad Pro 為例，內建 8GB RAM、最高提供 16GB RAM，而上一代 iPad Pro 只有 6GB RAM；再加上 M1 iPad Pro 的儲存速度是上一代機型的 2 倍，由此可見 M1 iPad 效能更強，所以才能體驗新功能。
就目前 Apple 蘋果官方公佈的消息，iPadOS 16 預計將在 7 月發佈公開測試版，預計 9 月正式釋出更新，相容機型包括所有 iPad Pro 機型、 iPad Air 第 3 代（及後續機型）、iPad 第 5 代（及後續機型）、iPad mini 第 5 代（及後續機型）。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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