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谷粉別等了！ 外媒揭Google首款可折疊手機發表計畫「恐被腰斬」

聯合新聞網／ 綜合報導
傳聞Google將推出首款可折疊手機Pixel Fold，但消息指出該款手機可能遭無限期延後，甚至被取消。 圖擷自Twitter@RjeyTech
傳聞Google將推出首款可折疊手機Pixel Fold，但消息指出該款手機可能遭無限期延後，甚至被取消。 圖擷自Twitter@RjeyTech

傳聞Google將跟上可折疊手機市場，預計在今（2022）年第四季公布名為Pixel Fold的可折疊手機，但知名面板分析師、DSCC執行長Ross Young日前則透露，Google可能再次延後此款產品發表時間至明（2023）年春季。

不過，更壞的消息來了，外媒iDrop News近日取得Google內部消息稱，Pixel Fold已被無限期延後，甚至傳出可能直接被取消。

由Google推出的Pixel Fold被視為回應三星可折疊機型Galaxy Z Fold、Filp市場所應運而生的可折疊手機產品，但它多次傳出延後發表消息，如今更傳可能被取消產品發表計畫，似乎讓可折疊手機市場這塊大餅再被三星穩穩吃下。

據報導所述，他們掌握相關計畫人士說法，指出Google似乎希望確保這款可折疊手機符合每個人的需求，而非僅適用特定族群，為此Google推出Pixel平板，「畢竟不是每個人都對可折疊手機感興趣」。

Google 折疊手機 三星 Pixel Galaxy Z Fold

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