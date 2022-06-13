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Razer推新版手機控制手把Kishi V2 加了這些功能操作更上手

聯合新聞網／ 楊又肇

針對先前推出的手機控制手把Kishi，Razer在此次更新的Kishi V2採用改良式支撐背板，同時也針對手機安裝保護殼使用情況做了機構上的調整，甚至也將原本採用的薄膜按鍵改為反應更快的微動開關設計，而方向鍵也加入機械式壓感設計，讓使用者能有更紮實的操作感受。

此次推出的Kishi V2，基本上修正多數前一款設計中令人詬病問題，例如前一款的支撐背板不穩定的設計，此次變得更穩固，同時左右握把也加入止滑紋路設計，按鍵也藉由更換成微動開關，使得按鍵指令觸發可以變得更快，而加入機械式壓感設計的方向鍵也能增加操作感受。

最大改進部分，應該就是可以讓部分安裝保護殼的手機直接安裝使用，雖然部分較厚實的手機殼可能還是無法順利安裝，加上必須事先將內側橡膠減震墊取下，但對於許多手機遊戲愛好者來說，應該是相當方便使用。

其他方面，Kishi V2此次額外加入一個分享按鍵，可以透過Razer Nexus app將手機遊戲畫面透過YouTube或Facebook進行串流直播，另外也能透過Razer Nexus app找到相容遊戲內容，並且針對遊玩需求設定自定義手把按鍵功能，或是針對此次額外提供的自訂按鍵設定對應指令。

目前Razer先推出對應USB-C連接埠、提供Android手機使用的版本，日後也會推出對應iPhone機種使用版本，至於建議售價則是新台幣3099元。

此外，Razer也確定Kishi V2同樣相容NVIDIA GeForce NOW服務，但預期也能對應其他串流遊戲服務使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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