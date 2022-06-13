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微軟小心了！蘋果傳出MacBook SE 攻Windows PC市場搶市占

聯合新聞網／ 楊又肇

市場認為，蘋果推出自有Apple Silicon處理器產品，並且在2020年底推出首波採用M1處理器的MacBook Air、MacBook Pro與Mac Mini，隨即以更長待機使用時間與更高運算效能表現吸引不少消費者，不僅增加Mac機種銷量，同時也逐漸搶走部分Windows PC市場。

依照市調機構Gartner統計，蘋果作業系統在去年佔全球PC出貨量的7.9%，搭載微軟作業系統的PC出貨量則佔81.8%，而預估採用蘋果作業系統的PC出貨量將在2026年增加至10.7%，採用微軟作業系統的PC出貨量則會減少至80.5%。

其中主要助力，在於蘋果在2020年宣布推出以Arm架構設計的Apple Silicon處理器反應效能，不僅帶來更高運算表現，同時也讓Mac能以更省電形式，大幅拉長使用時間，因此讓許多使用者可以在外出時，省略攜帶充電器，或是可以換上更輕便的充電配件。

同時，今年在WWDC 2022期間宣布推出運算效能更高、配置記憶體容量上限更大的M2處理器，並且同步推出全新設計的MacBook Air，更以延續原本13.3吋外型設計的MacBook Pro，凸顯M2處理器即使用在既有機種設計，無須調整任何散熱設計即可直接沿用，意味其效能提升之餘，功耗並未跟著增加。

而Apple Silicon處理器的成功，不僅意味蘋果將能全面擺脫仰賴Intel處理器供應需求，此次強調透過Apple Silicon處理器的GPU設計，以及神經運算引擎設計，配合新版Metal 3等API，將能發揮對應3A等級遊戲運算效能，更代表將擺脫過往顯示設計仰賴AMD等業者的情況。

運算、能耗表現為第一步，後續更計畫以遊戲爭奪PC市場

從目前蘋果的Mac機種發展佈局來看，確實正逐漸侵食微軟與Intel、AMD、NVIDIA等業者建立的Windows PC市場，雖然目前許多軟體應用依然仰賴Windows作業系統環境，同時像是遊戲、模擬運算等應用需求，依然配合AMD、NVIDIA旗下顯示卡運作，短時間其實仍較難全面轉向蘋果Mac軟硬體環境發展。

不過，當越來越多遊戲開始以Unreal Engine、Unity等可以跨平台使用的遊戲引擎打造，使得更多遊戲可以在不同硬體環境下運作，尤其在蘋果持續將iOS平台上的遊戲經驗複製到Mac環境，加上此次蘋果在WWDC 2022期間強調遊戲體驗上的提升，預期也會吸引更多開發者將遊戲帶到Mac機種。

另一方面，微軟目前也因應蘋果轉向Arm架構發展所造成影響，目前也開始與Qualcomm等業者合作推動Windows on Arm設計，讓Windows作業系統也能藉由Arm架構發展多元市場，但由於主力市場依然聚焦在與x86架構整合發展部分，因此整體推動幅度反而不及蘋果。

Mac預期侵食更多PC市佔，蘋果可能推出MacBook SE進一步搶食

因此在未來幾年內，可以預期蘋果會持續侵食搭載微軟作業系統的PC市佔，甚至逐漸影響原本以Windows作業系統為主的PC遊戲市場。若Intel、AMD處理器產品仍無法有效阻止Apple Silicon處理器在運算、能耗表現所產生影響，甚至被Qualcomm藉由NUVIA技術打造的Arm架構處理器搶走部分市佔，可能將使現有PC產品市佔分布發生明顯變化。

此外，市調機構Moor Insights and Strategy執行長Patrick Moorhead更預期，蘋果接下來可能會比照iPhone SE、Apple Watch SE的市場策略，計畫在市場推出價位更親民的MacBook SE，相比目前蘋果最入門Mac機種—搭載M1處理器的MacBook Air價格在新台幣3萬元左右，可能會進一步競爭新台幣3萬元以下的筆電市場，同時依然可以藉由Apple Silicon處理器運算及能耗表現，與搭載微軟作業系統的PC裝置搶奪市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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