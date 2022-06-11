iPadOS 16「幕前調度」只有這款iPad能用？ 蘋果解釋原因

iPadOS 16的主要新功能之一是「幕前調度 (Stage Manager)」，它允許用戶將App應用程式的大小調整為重疊的窗口，以改善多任務體驗。幕前調度還完全支援外部顯示器，允許用戶在iPad上最多使用四個應用程式，在外部顯示器上最多使用四個應用程式同時工作。

iPadOS 16 幕前調度

令一些用戶失望的是，「幕前調度」僅限於使用M1晶片的iPad型號，包括最新的iPad Pro和iPad Air。在與Rene Ritchie分享的一份聲明中，蘋果解釋了這一限制的理由，聲稱「幕前調度」體驗需要大的內部記憶體、令人難以置信的快速儲存和靈活的外部顯示I/O，所有這些都是由配備M1晶片的iPad提供。

蘋果公司的完整聲明，由Rene Ritchie分享：「幕前調度」是一種完全集成的體驗，它提供了全新的窗口體驗，速度快得驚人，反應靈敏，允許用戶在iPad和解析度高達6K的外部顯示器上同時運行8個應用程式。以用戶期望的iPad觸控優先體驗的即時性來提供這種體驗，需要大的內部記憶體、令人難以置信的快速儲存和靈活的外部顯示器I/O，所有這些都是由配備M1晶片的iPad提供。

iPadOS 16 Stage Manager

例如，M1 iPad Pro可提供高達16GB的記憶體，而上一代iPad Pro的記憶體為6GB。蘋果還表示，M1 iPad Pro的儲存速度是上一代機型的2倍。

雖然「幕前調度」功能僅限於配備M1晶片的iPad機型，但iPadOS 16整體上相容所有iPad Pro機型、第三代iPad Air和更新的機型、第五代iPad和更新的機型，以及第五代iPad mini和更新的機型。該更新目前是針對開發者的測試版，蘋果計劃在7月發佈公開測試版。iPadOS 16應該在9月左右向所有用戶發布。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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