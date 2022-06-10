快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Meta原訂推出的智慧手錶裝置 目前已經終止研發

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，Meta已經終止日前傳出投入10億美元研發的智慧手錶裝置，目前已經轉向研發其他穿戴裝置。

不過，Meta方面並未對此傳聞作任何回應，而彭博新聞報導則表示原本負責此項裝置的工作人員，稍早已經被告知終止此項裝置所有開發工作。

在先前傳聞中，Meta此款智慧手錶裝置內部代號為「Milan」，開發時間至少已經有兩年左右，特色包含搭載兩組攝影鏡頭與心率量測功能，甚至攝影鏡頭還可拆卸，方便使用者取下進行拍攝，並且將照片分享至Instagram等社群平台。

其他設計，則包含可透過智慧手錶上的鏡頭進行視訊對話，而Facebook也準備與電信業者合作，讓此款智慧手錶能以4G LTE形式連網運作，並且確保手錶能獨立使用，無需特別與手機連動。

而取消此款裝置的原因，可能與Meta原先計畫透過肌電原理，將手腕動作轉化成操作指令的設計，套用在此款智慧手錶裝置，但如此一來可能會與此款智慧手錶裝置搭載相機功能產生設計上的「衝突」，因此最終導致取消開發此款裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

開啟任意門 發現元宇宙新商機

Meta悄更新Messenger「通話」功能 透過獨立分頁更方便使用

桑德柏格賣臉書股票 10年進帳17億 科技界第2富有女性

Meta下一位營運長 臉書老將奧利文是何方人物？

相關新聞

這兩款iPhone 14機型傳面板出貨晚一個月 開賣搶購更難

知名分析師、調研機構DSCC執行長Ross Young指出，在預定9月發表的iPhone系列新機中，iPhone 14 ...

iPhone打錯字靠「三指滑動」就能回上一步 比小鍵盤和晃動都方便

平常用手機打字傳訊，或者想在社群網站上做分享時，難免會碰到打錯東西，想要改正的狀況。這時要刪掉錯誤的訊息，除了以一般鍵盤操縱之外，其實有更簡單的方法，能夠還原打錯前的狀態。

iPhone「真全螢幕」配Type-C何時來？他1圖預測5年蘋果手機變化

歐盟和歐洲議會本（6）月7日同意未來的電子裝置，如手機、平板、數位相機、耳機、耳麥、攜帶型遊戲機、電子閱讀器等都必須使用USB Type-C的充電規格，預計會在2024年秋季前強制實施，這項法案影響到使用linghting接頭的iPhone，勢必要改成Type-C裝置，推算下來最晚在2年後的「iPhone 16」就會執行，並有分析師預測iPhone未來5年的發展變化。

Surface Laptop Go 2確定在台上市 建議售價從新台幣20488元起跳

今年6月初揭曉，鎖定學生族群與混合辦公使用需求的Surface Laptop Go 2，由台灣微軟確定將在台灣市場推出，並且將以新台幣20488元起跳建議售價銷售。

HTC預告將在6/28舉辦VIVERSE活動，可能準備揭曉新款手機

HTC宣布將於6月28日舉辦VIVERSE相關活動，而活動邀請函圖像則是勾勒令人猜想是手機的線條，因此有可能將揭曉先前透露對應元宇宙的手機產品。

對應台灣5G全頻段連網 Xperia 10 IV將於6/17在台上市

日前在台開放銷售Xperia 1 IV之後，Sony Mobile今日 (6/9)也宣布在台開放銷售定位輕便的中階手機Xperia 10 IV。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。