Meta原訂推出的智慧手錶裝置 目前已經終止研發

相關消息指稱，Meta已經終止日前傳出投入10億美元研發的智慧手錶裝置，目前已經轉向研發其他穿戴裝置。

不過，Meta方面並未對此傳聞作任何回應，而彭博新聞報導則表示原本負責此項裝置的工作人員，稍早已經被告知終止此項裝置所有開發工作。

在先前傳聞中，Meta此款智慧手錶裝置內部代號為「Milan」，開發時間至少已經有兩年左右，特色包含搭載兩組攝影鏡頭與心率量測功能，甚至攝影鏡頭還可拆卸，方便使用者取下進行拍攝，並且將照片分享至Instagram等社群平台。

其他設計，則包含可透過智慧手錶上的鏡頭進行視訊對話，而Facebook也準備與電信業者合作，讓此款智慧手錶能以4G LTE形式連網運作，並且確保手錶能獨立使用，無需特別與手機連動。

而取消此款裝置的原因，可能與Meta原先計畫透過肌電原理，將手腕動作轉化成操作指令的設計，套用在此款智慧手錶裝置，但如此一來可能會與此款智慧手錶裝置搭載相機功能產生設計上的「衝突」，因此最終導致取消開發此款裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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