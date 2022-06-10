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對應台灣5G全頻段連網 Xperia 10 IV將於6/17在台上市

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Xperia 10 IV正式在台上市
▲Xperia 10 IV正式在台上市

日前在台開放銷售Xperia 1 IV之後，Sony Mobile今日 (6/9)也宣布在台開放銷售定位輕便的中階手機Xperia 10 IV

在此之前，Sony Mobile已經公布Xperia 10 IV在台售價，將以新台幣12990元建議售價上市，將在6月17日正式在台上市，並且將在7月底以前推出早鳥首購禮「極輕潮旅包」，另外在Sony Mobile行動通訊專賣店選購Xperia 10 IV，即可加贈2年手機保固服務，以及上網登錄加贈KKBOX Hi-Fi兩個月免費暢聽服務。

硬體方面，Xperia 10 IV升級採用Qualcomm Snapdragon 695 5G處理器，搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，此次更將6吋OLED螢幕加入源自BRAVIA電視的TRILUMINOS原色顯示技術，讓畫面顏色更豐富、對比更銳利、亮度提升，但解析度依然維持在Full HD+，機身也支援防水防塵，電池容量也增加至5000mAh。

▲Xperia 10 IV
▲Xperia 10 IV

▲Xperia 10 IV機身採用塑膠材質設計，但一樣強調高質感表現
▲Xperia 10 IV機身採用塑膠材質設計，但一樣強調高質感表現

▲6吋OLED螢幕加入源自BRAVIA電視的TRILUMINOS原色顯示技術，讓畫面顏色更豐富、對比更銳利、亮度提升
▲6吋OLED螢幕加入源自BRAVIA電視的TRILUMINOS原色顯示技術，讓畫面顏色更豐富、對比更銳利、亮度提升

▲機身同對應IP68等級防水設計
▲機身同對應IP68等級防水設計

雖然前置鏡頭並未隨著Xperia 1 IV一併升級，依然維持使用800萬畫素規格，而主相機則分別搭載對應16mm焦段的800萬畫素超廣角鏡頭、對應27mm焦段的1200萬畫素廣角鏡頭，以及54mm焦段的800萬畫素長焦鏡頭，但僅廣角鏡頭搭載光學防震功能。

至於拍攝功能則對應自動HDR、夜拍模式，以及錄影時的寬動態範圍表現，另外也支援數位演算變焦拍照AI Super resolution、銳利自拍等功能。

▲對應自動HDR、夜拍模式等拍攝功能
▲對應自動HDR、夜拍模式等拍攝功能

聲音方面也同樣支援360 Reality Audio，但僅對應單喇叭設計，同樣也能透過360 Reality Audio Upmix技術，讓一般MP3或KKBOX串流音樂服務的聲音內容貼近360 Reality Audio技術輸出表現。

至於機身配色部分，Xperia 10 IV分別提供白色、綠色、紫色與黑色。

▲提供白色、綠色、紫色與黑色
▲提供白色、綠色、紫色與黑色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍 128GB

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