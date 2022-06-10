Surface Laptop Go 2確定在台上市 建議售價從新台幣20488元起跳

今年6月初揭曉，鎖定學生族群與混合辦公使用需求的Surface Laptop Go 2，由台灣微軟確定將在台灣市場推出，並且將以新台幣20488元起跳建議售價銷售。

Surface Laptop Go 2依然定位在入門機種，對應學生學習與混合辦公型態下的輕量使用需求，但微軟也強調在此款機種加入安全晶片設計，以利企業導入使用，或是確保個人使用資訊安全。不過，相較企業採購版本搭載硬體TPM安全晶片設計，針對一般消費市場推出的銷售版本僅採用軟體安全晶片設計。

規格方面，Surface Laptop Go 2機身同樣以鋁合金材質打造，搭載3:2顯示比例設計的12.4吋PixelSense螢幕，並且採用Intel第11代Core i5-1135G7處理器，以及Iris Xe顯示設計，另外則配置4GB、8GB或16記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池運作時間約可對應13.5小時，充電器則一樣保留Surface Connect連接埠，亦可透過USB-C連接埠充電，機身重量僅868公克。

整體設計來看，Surface Laptop Go 2與Surface Laptop Go十分相近，一樣保留USB-A與USB-C連接埠，以及3.5mm耳機孔，內建視訊鏡頭則維持對應720P HD畫質，電源按鍵也支援指紋識別功能，作業系統則採用Windows 11 Home家用版本，企業端使用則可選擇使用Windows 11 Pro，或是Windows 10 Pro。

配色方面，Surface Laptop Go 2分別推出鼠尾草綠、冰藍、砂石色與白金色四款配色選項，同時微軟也說明在Surface Laptop Go 2提高耐用性，包含採用可拆換SSD，並且讓鍵盤、觸控板在內C件，以及螢幕與電池等主要元件都能輕易更換，藉此延長Surface Laptop Go 2使用年限。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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