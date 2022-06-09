「極輕萬元防水夜拍機」Sony Xperia 10 IV登台

極輕萬元防水夜拍手機Sony Xperia 10 IV預計將於6月17日起在台灣開賣，機身重量僅161公克，同時加大電池容量至5,000mAh，支援台灣5G全頻段，具備最高等級IP65／IP68防水防塵；全新3鏡頭效能再升級，主鏡頭全新支援OIS光學防手震、獨立夜拍模式再進化；Sony更將旗艦機等級的音效規格滿載於Xperia 10 IV，包含Hi-res高解析音樂、DSEE Ultimate數位音質還原技術，並追加360 RA實景音效以及360 RA Upmix模擬音效。

Sony Xperia 10 IV配備6吋21:9 OLED 螢幕，獨立3鏡頭配置800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1,200萬畫素27mm廣角鏡頭、800萬畫素54mm望遠鏡頭，透過結合場景條件辨識和物件偵測技術的「智慧場景模式」，不論是寬闊風景照、日常生活畫面或人像都能輕鬆拍。Sony Xperia 10 IV的主鏡頭全新支援OIS光學防手震技術，更具備全新演算法和影像處理技術，可自動偵測光線不足的環境，並啟動Auto HDR模式拍攝，清晰重現所有影像細節；「夜間模式」提供極致降噪的夜間拍攝效果，提高夜拍模式下的影像畫質。

Sony Xperia 10 IV支援Hi-Res高解析音樂，也支援LDAC（高音質無線傳輸技術），資料傳輸速率比傳統藍牙快3倍，最高可達990 kbps，無線聆聽也無損絕佳音質；導入最新DSEE Ultimate數位音質還原技術，改善數位音樂音質，更首度加入360實景音效。「360 RA模擬音效」（360 Reality Audio Upmix）將一般雙聲道立體聲的音樂，即時模擬為球形聲場環繞音效，營造耳機內的沉浸式體驗。

日系美型的Sony Xperia 10 IV推出「羽黑」、「羽綠」、「羽白」、「羽紫」等4色，建議售價12,990元，預計將於6月24日起與電信業者共同推出優惠資費方案。

Sony Mobile推出Sony Xperia 10 IV早鳥首購禮「極輕潮旅包」，自開賣日起至7月31日於全台Sony Xperia 10 IV銷售通路購機、上網完成登錄即可獲得「極輕潮旅包」，贈品數量有限，送完為止。

Sony Mobile行動通訊專賣店也規畫專屬優惠活動，自開賣日起至7月31日於Sony Mobile行動通訊專賣店選購Sony Xperia 10 IV，上網完成登錄加碼贈送KKBOX Hi-Fi無損音質服務首2個月免費暢聽，另可獨享VIP尊榮服務、Sony Xperia 10 IV手機2年保固、舊換新優惠折扣、購機分期零利率等優惠。 Sony Xperia 10 IV的獨立3鏡頭配置800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1,200萬畫素27mm廣角鏡頭、800萬畫素54mm望遠鏡頭。圖／Sony Mobile提供 Sony Xperia 10 IV內建旗艦級音效技術，更首度加入360實景音效。圖／Sony Mobile提供 Sony Xperia 10 IV羽綠色，建議售價12,990元。圖／Sony Mobile提供 Sony Mobile推出Sony Xperia 10 IV早鳥首購禮「極輕潮旅包」。圖／Sony Mobile提供 Sony Xperia 10 IV專屬背蓋XQZ-CBCC，共4色，建議售價990元。圖／Sony Mobile提供 Sony Xperia 10 IV羽紫色，建議售價12,990元。圖／Sony Mobile提供

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