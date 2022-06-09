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「極輕萬元防水夜拍機」Sony Xperia 10 IV登台

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Sony Xperia 10 IV共有羽白、羽綠、羽紫、羽黑等4色，支援台灣5G全頻段。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV共有羽白、羽綠、羽紫、羽黑等4色，支援台灣5G全頻段。圖／Sony Mobile提供

極輕萬元防水夜拍手機Sony Xperia 10 IV預計將於6月17日起在台灣開賣，機身重量僅161公克，同時加大電池容量至5,000mAh，支援台灣5G全頻段，具備最高等級IP65／IP68防水防塵；全新3鏡頭效能再升級，主鏡頭全新支援OIS光學防手震、獨立夜拍模式再進化；Sony更將旗艦機等級的音效規格滿載於Xperia 10 IV，包含Hi-res高解析音樂、DSEE Ultimate數位音質還原技術，並追加360 RA實景音效以及360 RA Upmix模擬音效。

Sony Xperia 10 IV配備6吋21:9 OLED 螢幕，獨立3鏡頭配置800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1,200萬畫素27mm廣角鏡頭、800萬畫素54mm望遠鏡頭，透過結合場景條件辨識和物件偵測技術的「智慧場景模式」，不論是寬闊風景照、日常生活畫面或人像都能輕鬆拍。Sony Xperia 10 IV的主鏡頭全新支援OIS光學防手震技術，更具備全新演算法和影像處理技術，可自動偵測光線不足的環境，並啟動Auto HDR模式拍攝，清晰重現所有影像細節；「夜間模式」提供極致降噪的夜間拍攝效果，提高夜拍模式下的影像畫質。

Sony Xperia 10 IV支援Hi-Res高解析音樂，也支援LDAC（高音質無線傳輸技術），資料傳輸速率比傳統藍牙快3倍，最高可達990 kbps，無線聆聽也無損絕佳音質；導入最新DSEE Ultimate數位音質還原技術，改善數位音樂音質，更首度加入360實景音效。「360 RA模擬音效」（360 Reality Audio Upmix）將一般雙聲道立體聲的音樂，即時模擬為球形聲場環繞音效，營造耳機內的沉浸式體驗。

日系美型的Sony Xperia 10 IV推出「羽黑」、「羽綠」、「羽白」、「羽紫」等4色，建議售價12,990元，預計將於6月24日起與電信業者共同推出優惠資費方案。

Sony Mobile推出Sony Xperia 10 IV早鳥首購禮「極輕潮旅包」，自開賣日起至7月31日於全台Sony Xperia 10 IV銷售通路購機、上網完成登錄即可獲得「極輕潮旅包」，贈品數量有限，送完為止。

Sony Mobile行動通訊專賣店也規畫專屬優惠活動，自開賣日起至7月31日於Sony Mobile行動通訊專賣店選購Sony Xperia 10 IV，上網完成登錄加碼贈送KKBOX Hi-Fi無損音質服務首2個月免費暢聽，另可獨享VIP尊榮服務、Sony Xperia 10 IV手機2年保固、舊換新優惠折扣、購機分期零利率等優惠。

Sony Xperia 10 IV的獨立3鏡頭配置800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1,200萬畫素27mm廣角鏡頭、800萬畫素54mm望遠鏡頭。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV的獨立3鏡頭配置800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1,200萬畫素27mm廣角鏡頭、800萬畫素54mm望遠鏡頭。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV內建旗艦級音效技術，更首度加入360實景音效。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV內建旗艦級音效技術，更首度加入360實景音效。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV羽綠色，建議售價12,990元。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV羽綠色，建議售價12,990元。圖／Sony Mobile提供
Sony Mobile推出Sony Xperia 10 IV早鳥首購禮「極輕潮旅包」。圖／Sony Mobile提供
Sony Mobile推出Sony Xperia 10 IV早鳥首購禮「極輕潮旅包」。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV專屬背蓋XQZ-CBCC，共4色，建議售價990元。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV專屬背蓋XQZ-CBCC，共4色，建議售價990元。圖／Sony Mobile提供
Sony Xperia 10 IV羽紫色，建議售價12,990元。圖／Sony Mobile提供
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