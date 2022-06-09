iPhone打錯字靠「三指滑動」就能回上一步 比小鍵盤和晃動都方便

平常用手機打字傳訊，或者想在社群網站上做分享時，難免會碰到打錯東西，想要改正的狀況。這時要刪掉錯誤的訊息，除了以一般鍵盤操縱之外，其實有更簡單的方法，能夠還原打錯前的狀態。

根據日本媒體「PHILE WEB」報導，想在iPhone上還原打錯的文字，有一種「晃動還原」的方法可以使用。不過這種方法是否能夠有成效，與晃動時的力道有關，如果拿捏不準，就無法做出精確的操作。

因此除了這方法以外，還有「三指取消」的作法可以嘗試。「三指取消」具體的操作為：以三根手指頭觸碰螢幕往左滑，就能夠還原至上一個步驟，以及用三根指頭往右滑，則是重置上一個動作。例如打字時選取其中一段，往左滑就能讓文字消失，往右滑則會讓文字重新出現。

利用三指左右滑動，可以取消、回上一步等等。圖擷取自 PHILEWEB

由於這樣的操作方法，比起晃動或背版操作等方式更不容易被誤判，可以準確達成目標，且和鍵盤輸入比起來也更為簡便，就算有些失誤，也不會造成什麼嚴重影響，因此是在打字時，非常實用的技能之一。

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