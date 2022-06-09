Sony WH-1000XM5二色爭豔價格曝光！真無線耳機LinkBuds S有主動降噪功能

Sony日前分別揭曉的新款旗艦藍牙主動降噪耳機WH-1000XM5，以及加入主動降噪功能的新款真無線耳機LinkBuds S，確定從即日起開放台灣市場銷售。

其中，WH-1000XM5將在台推出黑色與銀色兩款配色，建議售價為新台幣11900元，而LinkBuds S WF-LS900N則將推出黑色、白色與淡褐色三款配色，建議售價則為新台幣5590元，兩者都從即日起同步在台上市。

而Sony今年首度邀請唱作俱佳的靈魂女聲9m88擔任Sony全系列耳機代言人，以聲動有型的風格獨領樂迷盡享完美音質。

WH-1000XM5在整體外型做了明顯調整，取消原本可凹折收納機構，僅保留左右耳罩水平翻轉，辦事強調採用全新貼合皮革設計，進一步強化被動隔音效果。

而機身搭載4組收音麥克風，以及8組用於降噪的麥克風系統，並且沿用先前在WH-1000XM4使用的V1晶片，搭配QN1降噪處理晶片，進行更複雜且快速的音訊處理流程，標榜能比前一代產品過濾更多高頻集中頻的外部噪音，通話部分則是透過4組麥克風進行波束成形收音。

聲音部分則採用Sony新設計的30mm發聲單體，相較先前採用的40mm規格，此次主要採用碳纖維複合輕量球體設計，藉此對應更自然、細膩的高頻發聲表現，同時也能配合柔軟懸邊對應渾厚低頻聲音表現，電路系統則採用Sony用於頂規Walkman產品的含金無鉛焊錫技術，確保電路電阻不影響音質輸出表現。

WH-1000XM5同樣對應Hi-Res Audio與Hi-Res Wireless Audio高解析音質輸出表現，同樣支援LDAC編碼內容播放，以及對應360 Reality Audio音訊技術與DSEE Extreme數位音質還原技術，另外也支援Speak-to-Chat直接說話即可切換聲音輸出模式的功能，同樣支援Google Assistant等數位助理服務，搭配BRAVIA XR系列電視更可使用空間立體音效，在不同環境聆聽也能自動調節音量表現。

電力表現部分，開啟降噪功能時的電力續航可達30小時，本身亦可透過3分鐘快充即可提供3小時使用電力，耳機整體重量為250公克。此外，WH-1000XM5更支援Google的Fast Pair技術，將能更快與Android手機進行配對，同時也能支援多裝置連接使用模式，方便使用者在不同裝置間切換使用。

LinkBuds S方面則未搭載先前用於LinkBuds的特殊環式動圈單體，以及開放架構聆聽模式，而是維持使用封閉結構設計，藉此實現主動降噪聆聽效果。

LinkBuds S比Sony過去推出的真無線耳機WF-1000XM4更小，僅有4.8公克重量，並且採用全新開發5mm單體。跟WH-1000XM5一樣，LinkBuds S也採用Sony自行開發的V1音訊處理晶片，並且可在日後透過韌體升級支援藍牙LE Audio播放功能，至於數位音訊方面則支援LDAC、DSEE Extreme，以及360 Reality Audio格式。

LinkBuds S也支援自適應播放模式，可自動針對不同使用環境調整音量，並且切換主動降噪等使用模式，更可配合感測元件識別使用者配戴狀態，在使用者配戴時自動播放音樂，或是在取下耳機時暫停播放，另外亦可透過多組收音麥克風提供更高通話音質，並且支援Google Fast Pair快速配對功能。

至於電池續航表現方面，LinkBuds S當次充電可對應連續6小時的音樂播放使用時間，搭配收納充電盒則可額外延長14小時的電力使用時間。跟LinkBuds相同之處，則是在耳機框體採用源自汽車零件回收再生材質，盒裝也同樣標榜使用無塑膠成分的回收材質製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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