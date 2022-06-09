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透明感十足！Nothing首款手機Phone (1) 全貌這天曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

Nothing日前透露將在今年夏季推出的首款手機Phone (1)，確定將在英國當地時間7月12日下午4點 (台灣時間7月12日晚間11點)正式揭曉。

在先前傳聞中，Phone (1)將採用6.55吋設計的OLED螢幕，並且採2400 x 1080解析度設計，本身則以平面、中央置頂開孔視訊鏡頭形式打造，同時貼近20:9顯示比例的設計顯然也符合單手持握使用體驗，機身則會採用Nothing日前預告的透明風格設計。

硬體規格方面，Phone (1)預期會採用Qualcomm日前公布的Snapdragon 7 Gen 1處理器，並且配置8GB起跳的記憶體規格，以及128GB起跳的儲存容量設計，作業系統則會以Android 12為基礎，加上Nothing客製化操作介面。

而相機方面，Phone (1)將會配置支援光學防震的5000萬畫素廣角鏡頭，但是否配置其他鏡頭，暫時還無法確定。電池容量則可能會在4500mAh以上規格，支援透過USB-C連接埠進行快充，機身背蓋則採用透明設計，支援NFC近場感應功能，另外也預期會加入無線充電設計。

除了在英國上市，Phone (1)預計會在全球市場銷售，其中也包含台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 128GB

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