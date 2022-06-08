快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「流量吃到飽」為何還去連Wi-Fi？ 眾曝愛用關鍵：舒服多了

聯合新聞網／ 綜合報導
Wi-Fi傳輸速度普遍比行動數據快且穩定，仍有許多人愛用。示意圖／ingimage
Wi-Fi傳輸速度普遍比行動數據快且穩定，仍有許多人愛用。示意圖／ingimage

現代人手機不離身，網路使用更頻繁，網路資費許多人也會選擇「吃到飽」方案。有網友好奇問「吃到飽明明很便宜，為何還要用Wi-Fi」，貼文引發熱議，有人指出「2關鍵」，認為使用「Wi-Fi舒服多了」。

一位網友在《PTT Gossiping板》發文寫道，現在手機網路資費「吃到飽」明明很便宜，為何還有人會想用單位提供的Wi-Fi上網？他表示，使用公家網路除了慢得要命外，使用歷程還會被紀錄，而且很多網站被限制無法連線，非常不方便，好奇問「都2022年了，吃到飽這麼便宜的現在，到底是什麼樣的人會連公家Wi-Fi上網啊？」

貼文曝光引發討論，多數網友留言都聚焦在「網速」跟「耗電」問題上，「吃到飽用太多會被限制，而且法院認證限速合法」、「你知道為了5G，4G都變很慢嗎…」、「你應該是沒用過網速超快Wi-Fi」、「上個ptt是要多少流量」、「耗電」、「Wi-Fi比較省電啊」、「室內收訊不好」、「Wi-Fi舒服多了」、「免費cp值高不用花錢」。

對於網友留言提及的案例，為去年一楊姓民眾指控電信業者大砍9成網速，要求賠償。業者提出數據指楊姓民眾申辦的兩支門號，單月傳輸用量分別高達1851GB、1742GB，明顯屬「不合理使用」，經法院確認雙方合約對於網路使用大量傳輸及不合常理使用情形，確實另有約定，故判業者免賠。

Wi-Fi 上網吃到飽

延伸閱讀

別再說Android抄襲iPhone 外媒分析「其實他們在互相模仿」

蘋果、安卓充電接頭可以統一？外媒曝歐盟最快這天達成協議

IG新功能曝小盒子長按「跳出視窗」 她狂讚：可以偷看了！

別高興太早！iPhone「白老鼠神機」掰掰了 iOS 16踢走這3款、還放生iPod Touch

相關新聞

iPhone「真全螢幕」配Type-C何時來？他1圖預測5年蘋果手機變化

歐盟和歐洲議會本（6）月7日同意未來的電子裝置，如手機、平板、數位相機、耳機、耳麥、攜帶型遊戲機、電子閱讀器等都必須使用USB Type-C的充電規格，預計會在2024年秋季前強制實施，這項法案影響到使用linghting接頭的iPhone，勢必要改成Type-C裝置，推算下來最晚在2年後的「iPhone 16」就會執行，並有分析師預測iPhone未來5年的發展變化。

「流量吃到飽」為何還去連Wi-Fi？ 眾曝愛用關鍵：舒服多了

現代人手機不離身，網路使用更頻繁，網路資費許多人也會選擇「吃到飽」方案。有網友好奇問「吃到飽明明很便宜，為何還要Wi-Fi」，貼文引發熱議，有人指出「2關鍵」，認為使用「Wi-Fi舒服多了」。

iPhone打錯字靠「三指滑動」就能回上一步 比小鍵盤和晃動都方便

平常用手機打字傳訊，或者想在社群網站上做分享時，難免會碰到打錯東西，想要改正的狀況。這時要刪掉錯誤的訊息，除了以一般鍵盤操縱之外，其實有更簡單的方法，能夠還原打錯前的狀態。

透明感十足！Nothing首款手機Phone (1) 全貌這天曝光

Nothing日前透露將在今年夏季推出的首款手機Phone (1)，確定將在英國當地時間7月12日下午4點 (台灣時間7月12日晚間11點)正式揭曉。

「極輕萬元防水夜拍機」Sony Xperia 10 IV登台

極輕萬元防水夜拍手機Sony Xperia 10 IV預計將於6月17日起在台灣開賣，機身重量僅161公克，同時加大電池...

Sony WH-1000XM5二色爭豔價格曝光！真無線耳機LinkBuds S有主動降噪功能

Sony日前分別揭曉的新款旗艦藍牙主動降噪耳機WH-1000XM5，以及加入主動降噪功能的新款真無線耳機LinkBuds S，確定從即日起開放台灣市場銷售。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。