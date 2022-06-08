「流量吃到飽」為何還去連Wi-Fi？ 眾曝愛用關鍵：舒服多了

現代人手機不離身，網路使用更頻繁，網路資費許多人也會選擇「吃到飽」方案。有網友好奇問「吃到飽明明很便宜，為何還要用Wi-Fi」，貼文引發熱議，有人指出「2關鍵」，認為使用「Wi-Fi舒服多了」。

一位網友在《PTT Gossiping板》發文寫道，現在手機網路資費「吃到飽」明明很便宜，為何還有人會想用單位提供的Wi-Fi上網？他表示，使用公家網路除了慢得要命外，使用歷程還會被紀錄，而且很多網站被限制無法連線，非常不方便，好奇問「都2022年了，吃到飽這麼便宜的現在，到底是什麼樣的人會連公家Wi-Fi上網啊？」

貼文曝光引發討論，多數網友留言都聚焦在「網速」跟「耗電」問題上，「吃到飽用太多會被限制，而且法院認證限速合法」、「你知道為了5G，4G都變很慢嗎…」、「你應該是沒用過網速超快Wi-Fi」、「上個ptt是要多少流量」、「耗電」、「Wi-Fi比較省電啊」、「室內收訊不好」、「Wi-Fi舒服多了」、「免費cp值高不用花錢」。

對於網友留言提及的案例，為去年一楊姓民眾指控電信業者大砍9成網速，要求賠償。業者提出數據指楊姓民眾申辦的兩支門號，單月傳輸用量分別高達1851GB、1742GB，明顯屬「不合理使用」，經法院確認雙方合約對於網路使用大量傳輸及不合常理使用情形，確實另有約定，故判業者免賠。

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