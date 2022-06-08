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微星Titan GT系列再次回歸 搭載Intel第12代Core HX系列效能更突破

聯合新聞網／ 楊又肇

微星稍早宣布更新多款搭載Intel第12代Core HX系列處理器的高效能筆電，同時也宣布過往高階遊戲筆電Titan GT系列再次回歸，並且推出以跑車造型為設計的Titan GT77。

其中，Titan GT77採用Core i9-12900HX處理器，搭配GeForce RTX3080 Ti獨立顯示卡，並且透過微星OverBoost超增壓模式技術，藉此發揮處理器與顯示卡最高效能，並且透過全新Cooler Boost Titan散熱模組，以4組風扇及7根散導熱管驅熱，藉此對應更穩定運算效能。

而鍵盤部分同樣與SteelSeries合作，搭載採用德國Cherry打造的Cherry MX超薄機械式鍵盤，並且讓整體機身僅有23mm厚度。

此次同步推出的Raider GE67HX遊戲筆電，則以鈦深灰色調搭配Mystic Light bar炫光燈條等設計，分別採用第12代Core HX系列處理器、GeForce RTX 3080 Ti獨立顯示卡等規格，螢幕則採對應240Hz畫面更新率、QHD解析度、反應時間小於0.2毫秒的OLED面板，並且支援100% DCI-P3廣色域表現，以及DisplayHDR 600 True Black認證，其他部分則包含採用99.9Whr電池容量設計、Killer Wi-Fi 6E無線網路與MSI AI Engine自動化效能調整功能。

至於此次同樣採用第12代Core HX系列處理器的CreatorPro X17，則是配置NVIDIA RTX A5500專業繪圖卡，定位行動繪圖工作站系列產品，並且獲得Autodesk、Adobe、Siemens、Dassault等軟體業者認證，螢幕更透過微星True Pixel技術，讓每片顯示面板在出廠前都經過嚴苛的校正與檢驗，藉由好萊塢等級的Calman色彩校正工具，確保色彩精準顯示效果。

此次推出新機將會在六月底陸續在台上市，並且將從6月10日至20日間推出早鳥預購活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

好萊塢

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