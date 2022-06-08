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Dell更新Inspiron系列筆電 13至16吋螢幕多種選擇規格曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

Dell宣布推出新款換上Intel第12代Core H系列處理器的Inspiron系列筆電，並且對應13吋、14吋與16吋規格。

其中，Inspiron 16 Plus搭載第12代Core H系列處理器，可選擇配置NVIDIA GeForce RTX 3060獨立顯示卡，並且配置4800MHz DDR5記憶體，最高可配置64GB容量，同時散熱出風口面積更增加15%。

螢幕則採用16：10顯示比例的3K解析度規格，同時可透過內建雙麥克風捕捉清晰聲音，並且透過人工智慧進行降噪，搭配可拍攝Full HD解析度畫質的視訊鏡頭對應更方便的線上會議，另外也能藉由ComfortView Plus硬體級防藍光解決方案，降低長時間使用螢幕時的眼部影響。

而此次推出的Inspiron 14 Plus，則與Inspiron 16 Plus一樣通過Intel Evo設計認證，並且對應更輕巧的機身使用體驗，同時也方便使用者隨身攜帶。

至於此次同步推出的Inspiron 13、Inspiron 14與Inspiron 16等機種，則是提供搭載第12代Core處理器，或是AMD Ryzen 5000系列處理器選項，並且具備多彩外觀設計，同樣搭載16:10顯示比例的窄邊框螢幕，並且支援DC亮度調整等設計，而90%比例包裝均以更環保的再生材質製作，筆電表面更以低VOC水性漆塗覆。

新款Inspiron 14 Plus與Inspiron 16 Plus預計在6月10日於台灣Dell官網上架，而全新Inspiron 13 Pro、Inspiron 14 Pro、Inspiron 16 Pro則已經在台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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