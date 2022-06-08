realme GT Neo 3、GT Neo 3T攻台 5000mAh電量＋80W快充超便利

日前在台展示因版權使用地區限制，未能在台推出的GT Neo 3火影版之後，realm 6月7日宣布推出國際版GT Neo 3，以及首度在台灣市場推出的Neo T系列機種─GT Neo 3T，並且同步推出realme Buds Air 3真無線耳機利曼色特別款。

其中，國際版GT Neo 3採用聯發科天璣8100處理器，搭配解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕，並且額外搭載Pixelworks提供的獨立顯示晶片，同時配置LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，機身則搭載X軸線性馬達，搭配側邊指紋解鎖元件。

而相機功能，則分別採用居中置頂設計的開孔式1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，並且支援光學防震設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

配色部分則提供黑色，同時包含設計靈感分別來自利曼賽道的藍色，以及與源自銀時賽道的白色。不過，此次引進台灣市場的國際版GT Neo 3為大電池續航版，將電池容量增加至5000mAh，但快充僅支援80W功率，並未引進150W充電規格，但標榜可在12分鐘內將電池電量從0充至50%。

至於此次同步推出的GT Neo 3T，背蓋採用源自賽事中常見的方格旗，採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，並且支援DRE動態記憶體拓展技術，讓記憶體可從8GB擴展至13GB，螢幕則採用三星E4等級的AMOLED面板，支援120Hz畫面更新率與1000Hz最高觸控採樣率，本身也搭載5000mAh電池容量，支援80W SuperDart超速閃充，可在33分鐘內將電池電量充滿。

相機規格方面，則配置6400萬畫素廣角鏡頭在內三鏡頭主相機，並且支援DIS抓拍技術，以及包含超級夜景、光影強化和街頭模式等濾鏡效果。

除了推出國際版GT Neo 3與GT Neo 3T，realme此次也推出Buds Air 3真無線耳機限定配色─利曼特別版，同樣採用藍色雙條紋設計，並且搭載同價位最高42dB主動降噪表現與抗風噪技術，本身更通過德國萊茵TÜV降噪認證。

建議售價方面，GT Neo 3將以新台幣14990元價格在台銷售，而GT Neo 3T建議售價則是新台幣12990元，預計從6月8日起透過realme網路商店及realme品牌專櫃推出限定組合–「realme GT Neo3 全速賽道組」，內容包含GT Neo 3與Buds Air 3利曼特別版，建議售價為新台幣14990元，並且將從6月9日起透過PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心上架銷售。

realme更計畫在6月9日與6月10日推出單機首賣優惠活動，購機均現省新台幣1000元，凡購買GT Neo 3系列新機，並且於7月7日前完成新機開通與realme+會員註冊，將加碼原廠螢幕保固12個月。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦