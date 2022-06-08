快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

realme GT Neo 3、GT Neo 3T攻台 5000mAh電量＋80W快充超便利

聯合新聞網／ 楊又肇

日前在台展示因版權使用地區限制，未能在台推出的GT Neo 3火影版之後，realm 6月7日宣布推出國際版GT Neo 3，以及首度在台灣市場推出的Neo T系列機種─GT Neo 3T，並且同步推出realme Buds Air 3真無線耳機利曼色特別款。

其中，國際版GT Neo 3採用聯發科天璣8100處理器，搭配解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕，並且額外搭載Pixelworks提供的獨立顯示晶片，同時配置LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，機身則搭載X軸線性馬達，搭配側邊指紋解鎖元件。

而相機功能，則分別採用居中置頂設計的開孔式1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，並且支援光學防震設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

配色部分則提供黑色，同時包含設計靈感分別來自利曼賽道的藍色，以及與源自銀時賽道的白色。不過，此次引進台灣市場的國際版GT Neo 3為大電池續航版，將電池容量增加至5000mAh，但快充僅支援80W功率，並未引進150W充電規格，但標榜可在12分鐘內將電池電量從0充至50%。

至於此次同步推出的GT Neo 3T，背蓋採用源自賽事中常見的方格旗，採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，並且支援DRE動態記憶體拓展技術，讓記憶體可從8GB擴展至13GB，螢幕則採用三星E4等級的AMOLED面板，支援120Hz畫面更新率與1000Hz最高觸控採樣率，本身也搭載5000mAh電池容量，支援80W SuperDart超速閃充，可在33分鐘內將電池電量充滿。

相機規格方面，則配置6400萬畫素廣角鏡頭在內三鏡頭主相機，並且支援DIS抓拍技術，以及包含超級夜景、光影強化和街頭模式等濾鏡效果。

除了推出國際版GT Neo 3與GT Neo 3T，realme此次也推出Buds Air 3真無線耳機限定配色─利曼特別版，同樣採用藍色雙條紋設計，並且搭載同價位最高42dB主動降噪表現與抗風噪技術，本身更通過德國萊茵TÜV降噪認證。

建議售價方面，GT Neo 3將以新台幣14990元價格在台銷售，而GT Neo 3T建議售價則是新台幣12990元，預計從6月8日起透過realme網路商店及realme品牌專櫃推出限定組合–「realme GT Neo3 全速賽道組」，內容包含GT Neo 3與Buds Air 3利曼特別版，建議售價為新台幣14990元，並且將從6月9日起透過PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心上架銷售。

realme更計畫在6月9日與6月10日推出單機首賣優惠活動，購機均現省新台幣1000元，凡購買GT Neo 3系列新機，並且於7月7日前完成新機開通與realme+會員註冊，將加碼原廠螢幕保固12個月。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

購物網

延伸閱讀

BMW預告M3 Touring將會在古德伍德速度節中亮相

Jaguar發表F-Pace SVR Edition 1988向經典XJR-9 LM利曼賽車致敬！

他騎Gogoro上中橫電力耗盡受困 警助赴36公里遠充電站

英國國防部：俄軍控制北頓內茨克的大部分區域

相關新聞

iPhone「真全螢幕」配Type-C何時來？他1圖預測5年蘋果手機變化

歐盟和歐洲議會本（6）月7日同意未來的電子裝置，如手機、平板、數位相機、耳機、耳麥、攜帶型遊戲機、電子閱讀器等都必須使用USB Type-C的充電規格，預計會在2024年秋季前強制實施，這項法案影響到使用linghting接頭的iPhone，勢必要改成Type-C裝置，推算下來最晚在2年後的「iPhone 16」就會執行，並有分析師預測iPhone未來5年的發展變化。

「流量吃到飽」為何還去連Wi-Fi？ 眾曝愛用關鍵：舒服多了

現代人手機不離身，網路使用更頻繁，網路資費許多人也會選擇「吃到飽」方案。有網友好奇問「吃到飽明明很便宜，為何還要Wi-Fi」，貼文引發熱議，有人指出「2關鍵」，認為使用「Wi-Fi舒服多了」。

iPhone打錯字靠「三指滑動」就能回上一步 比小鍵盤和晃動都方便

平常用手機打字傳訊，或者想在社群網站上做分享時，難免會碰到打錯東西，想要改正的狀況。這時要刪掉錯誤的訊息，除了以一般鍵盤操縱之外，其實有更簡單的方法，能夠還原打錯前的狀態。

透明感十足！Nothing首款手機Phone (1) 全貌這天曝光

Nothing日前透露將在今年夏季推出的首款手機Phone (1)，確定將在英國當地時間7月12日下午4點 (台灣時間7月12日晚間11點)正式揭曉。

「極輕萬元防水夜拍機」Sony Xperia 10 IV登台

極輕萬元防水夜拍手機Sony Xperia 10 IV預計將於6月17日起在台灣開賣，機身重量僅161公克，同時加大電池...

Sony WH-1000XM5二色爭豔價格曝光！真無線耳機LinkBuds S有主動降噪功能

Sony日前分別揭曉的新款旗艦藍牙主動降噪耳機WH-1000XM5，以及加入主動降噪功能的新款真無線耳機LinkBuds S，確定從即日起開放台灣市場銷售。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。