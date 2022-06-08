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蘋果混合實境頭戴裝置何時問世？分析師曝這一天會有「特別活動」

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然此次WWDC 2022期間，蘋果並未提到任何關於「realityOS」，或是任何與混合實境相關裝置，但天風證券分析師郭明錤再次指稱蘋果將在明年1月舉辦特別活動，預計公布市場傳聞許久的混合實境頭戴裝置。

依照郭明錤說明，蘋果除了計畫在明年1月初透過特別活動揭曉混合實境實境頭戴裝置，更將在活動結束後的2-4周內向開發者提供開發工具資源，而混合實境頭戴裝置預計會在2023年第二季進行預購，或許將會在WWDC 2023以前開放所有開發者訂購。

而依照先前市場分析，多半認為蘋果即將推出的混合實境頭戴裝置將先鎖定商業應用需求，而非對應一般消費市場使用，因此整體售價將會偏高許多，可能會以3000美元價格銷售。

若相比Google在2013年的Google I/O期間提供訂購的Google Glass Explorer Edition，當時是以1500美元價格銷售，讓開發者能以此開發諸多對應擴增實境應用的服務內容，蘋果預計推出的混合實境實境頭戴裝置售價顯然高出許多，但可對應功能明顯更多。

將混合實境頭戴裝置延後至2023年公布的原因，在於蘋果仍持續改進此款裝置電池續航表現，同時更早之前更傳出蘋果此款裝置面臨難以解決長時間使用過熱問題，但預期會在後續已經陸續獲得改善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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