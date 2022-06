蘋果混合實境頭戴裝置何時問世？分析師曝這一天會有「特別活動」

雖然此次WWDC 2022期間,蘋果並未提到任何關於「realityOS」,或是任何與混合實境相關裝置,但天風證券分析師郭明錤再次指稱蘋果將在明年1月舉辦特別活動,預計公布市場傳聞許久的混合實境頭戴裝置。

依照郭明錤說明,蘋果除了計畫在明年1月初透過特別活動揭曉混合實境實境頭戴裝置,更將在活動結束後的2-4周內向開發者提供開發工具資源,而混合實境頭戴裝置預計會在2023年第二季進行預購,或許將會在WWDC 2023以前開放所有開發者訂購。

而依照先前市場分析,多半認為蘋果即將推出的混合實境頭戴裝置將先鎖定商業應用需求,而非對應一般消費市場使用,因此整體售價將會偏高許多,可能會以3000美元價格銷售。

1. EVT starting from 3Q22.

2. Media event on Jan 2023.

3. Delivery of development toolkit within 2-4 weeks after the event.

4. Starting pre-order in 2Q23.

5. Hitting store shelves before WWDC 2023.