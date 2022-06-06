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史上最便宜是它？爆料指三星新款可折疊手機只要中階價位

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為三星Galaxy Z Flip 3。 圖擷自三星官網
圖為三星Galaxy Z Flip 3。 圖擷自三星官網

市面上的可折疊手機幾乎都是「旗艦」等級，價位至少要30000元以上，目前可折疊手機又以三星推出的Galaxy Z系列銷售最佳，但傳三星即將再推出新款可折疊機種，價格只需市售入手價格的一半。

根據外媒《NOTEBOOKCHECK》轉述爆料客@chunvn8888說法，三星計劃在2024至2025年間推出一款Galaxy A系列的折疊機款，但目前對於具體規格設計仍無法得知，似乎仍處於開發初期階段。

據外媒《Tribun News》報導指出這款機型入手價為7,799,000印尼盾（約新台幣15560元）。與三星發布的兩款高端折疊手機相比，Galaxy Z Fold 3入手價1799美元（約新台幣53000元）、Galaxy Z Flip 3定價999美元（約新台幣29000元），Galaxy A系列機型定價稱得上是非常便宜的機型。

聯合新聞網今年3月曾介紹過5款折疊手機，包含三星Galaxy Z系列、小米MIX FOLD、OPPO FIND N、Huawei Mate X2，價位約落在30000元至80000元之間，因此以Galaxy A系列、15560元價位而言，可說是在創造目前的可折疊手機市場最低價。不過，各品牌大廠打入可折疊手機市場，仍在努力克服螢幕摺痕、轉軸支撐及螢幕耐用度帶來的問題。

折疊手機 三星 Galaxy Z Fold Samsung

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