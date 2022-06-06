Apple Pencil還能做什麼？專利圖曝光、搭配MacBook變超強大功能鍵

美國 Apple 公司正在繼續想像未來支援 Apple Pencil 的 MacBook 會是什麼樣子。這家科技巨頭今天申請修改一項專利，涉及可拆卸安裝在 MacBook 鍵盤上方的 Apple Pencil。

Apple Pencil MacBook 合體技

這只是一項專利申請，蘋果每年都會獲得數千項這樣的專利，這並不意味著任何實際產品會出現。但有時你可以從蘋果申請專利的方式看出它是認真的，得到了專利–然後又為這個想法的最小變化再次申請。

果推進未來可能的 MacBook，整合 Apple Pencil 輸入系統的新功能：Apple Pencil 可以放在筆記型電腦鍵盤的上方，功能鍵的位置，拿起來之後就是 Apple Pencil，放入筆記本就可以成為筆記本的功能鍵，也就是 F1-F12，很類似觸控條功能。

（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

今天，美國專利商標局公佈了蘋果的一項專利申請，涉及未來可能的 MacBook 的新輸入設備系統。更特別的是，該專利涉及將 Apple Pencil 可拆卸地安裝在 MacBook 鍵盤上。

當 Apple Pencil 在其內建的固定器中時，它可以作為滑鼠來移動光標、滾動、縮放等。獨特的是，在固定器和 Apple Pencil 中內置了一個高端照明系統，Pencil 可以用 Apple Pencil 上發光的功能鍵符號取代頂部的 F 鍵行，具有完整的功能。

（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

蘋果公司的專利申請涉及一種 MacBook，包括一個機箱和一個輸入工具 (Apple Pencil 或類似 Apple Pencil 的輸入設備)，該工具有一個傳感器，位於鍵盤上方。

在一些實施方案中，輸入工具一般是桿狀的。底座可以包括一個凹槽，以接收第二配置的輸入工具。第二訊號可以在輸入工具的表面產生觸覺反饋，或者可以指示滾動輸入。

（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

（圖／iPhone News 愛瘋了提供）

這項專利申請和之前的授權版本一樣，歸屬於 Paul X. Wang、Dinesh C. Mathew 和 John S. Camp。列入蘋果公司以前的許多專利中，包括更多關於用戶輸入設備的專利。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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