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別再說Android抄襲iPhone 外媒分析「其實他們在互相模仿」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為Google Pixel 6。 圖擷自Google官網
圖為Google Pixel 6。 圖擷自Google官網

蘋果獨特的設計感讓不少Android品牌紛紛「致敬」，讓網友們直呼是抄襲，不過外媒《DigitalTrends》分析坦言，兩者早已開始追求屬於自己的品牌鑑別度。

表現豐富的硬體

Android開始主動出擊，傾向尋找屬於自己新穎的設計，比如小米11 Ultra巨大的攝影鏡頭方塊，Realme G2使用大膽配色搭配賽車條紋，Pixel 6機身背後的獨特橫豎相機模組，及華碩ROG這類電競手機搭配強大的燈光效果及多功能按鈕，Android在品牌風格上大放異彩。

尺寸、角度大翻轉

此外，Android手機以「可折疊」或其他新穎的外型、尺寸來尋求突破。《DigitalTrends》認為現代手機正在遠離iPhone，開始追求自己的辨識度，對於喜歡獨特感強烈的消費者來說，Android市場將會帶來更多選擇。

互相模仿的開始

不過，兩者在軟體方面卻是愈來愈像，多數的Android介面都能看出iOS操作系統的影子，而蘋果近來也開始加入Android獨有的小工具列功能。

為何Android和蘋果開始互相模仿？《DigitalTrends》舉例說明，與其讓使用者在Windows或Mac之間做抉擇，相容的設計、類似的操作系統更能讓使用者減少重新學習如何使用PC的學習成本，Windows、Mac與Chorme OS過去幾年才開始發展出相似的通知中心、置中工具列、深色主題和快速工具列等功能，讓使用者可以迅速跨平台操作不同設備。

Android iPhone iOS Pixel 小米11 華碩

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