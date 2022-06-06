別再說Android抄襲iPhone 外媒分析「其實他們在互相模仿」
蘋果獨特的設計感讓不少Android品牌紛紛「致敬」，讓網友們直呼是抄襲，不過外媒《DigitalTrends》分析坦言，兩者早已開始追求屬於自己的品牌鑑別度。
表現豐富的硬體
Android開始主動出擊，傾向尋找屬於自己新穎的設計，比如小米11 Ultra巨大的攝影鏡頭方塊，Realme G2使用大膽配色搭配賽車條紋，Pixel 6機身背後的獨特橫豎相機模組，及華碩ROG這類電競手機搭配強大的燈光效果及多功能按鈕，Android在品牌風格上大放異彩。
尺寸、角度大翻轉
此外，Android手機以「可折疊」或其他新穎的外型、尺寸來尋求突破。《DigitalTrends》認為現代手機正在遠離iPhone，開始追求自己的辨識度，對於喜歡獨特感強烈的消費者來說，Android市場將會帶來更多選擇。
互相模仿的開始
不過，兩者在軟體方面卻是愈來愈像，多數的Android介面都能看出iOS操作系統的影子，而蘋果近來也開始加入Android獨有的小工具列功能。
為何Android和蘋果開始互相模仿？《DigitalTrends》舉例說明，與其讓使用者在Windows或Mac之間做抉擇，相容的設計、類似的操作系統更能讓使用者減少重新學習如何使用PC的學習成本，Windows、Mac與Chorme OS過去幾年才開始發展出相似的通知中心、置中工具列、深色主題和快速工具列等功能，讓使用者可以迅速跨平台操作不同設備。
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
▪ 價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑
▪ 【周報】Netflix打擊不了「寄生帳號」原因曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言