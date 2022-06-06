富士揭曉X系列APS-C片幅旗艦無反相機X-H2S 可拍6.2K解析度影片

富士稍早宣布，將於今年7月正式推出新款X系列APS-C片幅旗艦無反相機X-H2S，將採用全新對應2616萬畫素設計的背照式堆疊感光元件X-Trans CMOS 5 HS，搭配X-Processor 5影像處理器將可對應更快拍攝資料處理表現。

依照富士說明，新款X-Trans CMOS 5 HS感光元件訊號讀取速度將提高4倍，X-Processor 5影像處理器則可對應2倍影像處理速度提升，加上改進的自動對焦系統約可在每秒內拍攝40張影像，以及新版自動對焦功能，標榜能對應更快影像捕捉速度，其中包含以人工智慧識別功能精準追蹤拍攝對象，影片錄製部分也改善果凍效應問題。

影像對焦方面，X-H2S分別支援人臉、人眼、動物、鳥類、汽車、摩托車、自行車、飛機與火車等物體自動對焦，而使用電子快門時則可對應連續拍攝超過1000張影像，JPEG影像最高可對應每秒30張紀錄，RAW檔格式影像則最高可在每秒紀錄20張。影片部分，X-H2S支援以6K/30P及4K/120P規格紀錄4:2:2的10位元影片內容，並且支援蘋果ProRes 422 HQ等編解碼規格，並且標榜最高可連續拍攝240分鐘長度影片。

另外，機身採用鎂合金材質打造，支援5軸機身防震設計，最高支援7級防震效果，儲存媒介則加入CFexpress Type B記憶卡與SD UHS II規格，而配件則可使用電池手把VG-XH、資料傳輸手把FT-XH，另外還包含散熱風扇FAN-001等。

配合X-H2S推出，富士也公布兩款新鏡頭，分別是XF150-600mm f/5.6-8 R LM OIS WR zoom telephoto長焦鏡頭，以及XF18-120mm f/4 LM PZ WR變焦鏡頭，前者預計在今年7月推出，建議售價為1999.99美元，而後者則將在今年9月推出，建議售價為899.99美元，至於X-H2S則會在7月7日上市，單機身建議售價為2499.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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