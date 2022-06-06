蘋果傳為混合實境頭戴裝置 將合作好萊塢電影導演拍片

依照紐約時報報導，蘋果目前已經開始與好萊塢電影導演合作，將針對其即將推出的混合實境頭戴裝置打造合適的影片內容。

合作對象包含曾拍攝漫威電影《鋼鐵人》系列，甚至飾演劇中Tony Stark專屬司機兼好友Happy Hogan角色的Jon Favreau，另外也與諸多拍攝Apple TV+影片內容的拍攝團隊合作，例如計畫讓使用者透過混合實境方式觀看《史前地球》 (Prehistoric Planet)的眾多恐龍生態。

而從先前彭博新聞等報導指稱，蘋果此款混合實境頭戴裝置將會在2023年推出，但預期會在今年對外公布此項產品，甚至最快會在WWCDC 2022期間公布相關消息，例如即將揭曉的realityOS作業系統，同時也將公布更多軟體工具，讓開發者能打造更多混合實境應用服務。

至於將混合實境頭戴裝置延後至2023年公布的原因，在於蘋果仍持續改進此款裝置電池續航表現，同時更早之前更傳出蘋果此款裝置面臨難以解決長時間使用過熱問題，但預期會在後續已經陸續獲得改善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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