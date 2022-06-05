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蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」

蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」

聯合新聞網／ 綜合報導
Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%。（翻攝自蘋果官網）
Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%。（翻攝自蘋果官網）

智慧型手錶可以測心率、血氧時，還會有什麼新變化？蘋果（Apple）的Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%，亮度也比上一代增加70%。但蘋果其實一直在研究，要如何把鏡頭塞到Apple Watch中。

據外媒報導，蘋果最新的專利披露，想把鏡頭塞在Apple Watch可旋轉的數位錶冠中，並可以在螢幕上顯示取景畫面，不過這樣的取景畫面不僅有點「卡卡」，可能還引發侵犯隱私疑慮。

蘋果想在Apple Watch的數位錶冠塞入鏡頭，若真的能這樣拍照，被網友笑稱「像間諜。」（翻攝自appleinsider）
蘋果想在Apple Watch的數位錶冠塞入鏡頭，若真的能這樣拍照，被網友笑稱「像間諜。」（翻攝自appleinsider）

為了可能不要太像「偷拍感」，蘋果還建議用戶，可以將Apple Watch從手腕上拆下來拍照，就像拿起一般手機拍照一樣「自然」。另外，除手錶表面變成取景器外，還可以在鏡頭加入光發射器，變成「閃光燈」來輔助使用。

雖然目前這些設計處在專利階段，並未真的實行，仍引起不少國外果粉討論，笑說戴Apple Watch拍照動作就像間諜一樣，認為應該還要可以拍攝影片才對。專利文件也未提到如何利用數位錶冠進行拍攝，外媒推測可能會透過手勢拍照，也讓網友天馬行空地說，或許比出蜘蛛人的手勢就行。

蘋果的最新專利披露，將在Apple Watch數位錶冠的位置裝入鏡頭，並可以在螢幕上顯示取景畫面。（翻攝自appleinsider）
蘋果的最新專利披露，將在Apple Watch數位錶冠的位置裝入鏡頭，並可以在螢幕上顯示取景畫面。（翻攝自appleinsider）

專利 蜘蛛 偷拍

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