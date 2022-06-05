蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
智慧型手錶可以測心率、血氧時，還會有什麼新變化？蘋果（Apple）的Apple Watch 7與上一代相比，邊框縮窄了40%，也讓螢幕區域增大了20%，亮度也比上一代增加70%。但蘋果其實一直在研究，要如何把鏡頭塞到Apple Watch中。
據外媒報導，蘋果最新的專利披露，想把鏡頭塞在Apple Watch可旋轉的數位錶冠中，並可以在螢幕上顯示取景畫面，不過這樣的取景畫面不僅有點「卡卡」，可能還引發侵犯隱私疑慮。
為了可能不要太像「偷拍感」，蘋果還建議用戶，可以將Apple Watch從手腕上拆下來拍照，就像拿起一般手機拍照一樣「自然」。另外，除手錶表面變成取景器外，還可以在鏡頭加入光發射器，變成「閃光燈」來輔助使用。
雖然目前這些設計處在專利階段，並未真的實行，仍引起不少國外果粉討論，笑說戴Apple Watch拍照動作就像間諜一樣，認為應該還要可以拍攝影片才對。專利文件也未提到如何利用數位錶冠進行拍攝，外媒推測可能會透過手勢拍照，也讓網友天馬行空地說，或許比出蜘蛛人的手勢就行。
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
▪ 價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑
▪ 女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安
▪ 【周報】你有沒有中了除溼機5大NG行為？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言