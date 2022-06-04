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WWDC還在倒數...果粉恐怕先失望？外媒爆2022 MacBook Air「這件事」好遺憾

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了

之前一直傳言蘋果下一代MacBook Air將提供多種顏色，類似24英寸M1 iMac。但彭博社記者Mark Gurman稱，即將到來的2022 MacBook Air預計不會有類似於24英寸iMac的一系列顏色。在一條推文中，Mark Gurman說，MacBook Air可能會有標準的太空灰、銀色和金色，與之前的機型類似。

2022 MacBook Air顏色預測

有傳言稱，MacBook Air將採用米白色邊框和米白色鍵盤，與24英寸iMac相似，並助長了對更多顏色的期望。天風國際分析師郭明池3月份說，下一款MacBook Air將有更多的顏色選擇，但他沒有提供具體細節，也沒有關於顏色選擇的具體傳言。

今天彭博社記者Mark Gurman在Twitter上表示，「很多人報導的新MacBook Air將有一系列幾種顏色的想法可能被誇大了。目前，它有太空灰、銀色和金色。我不會期望超過這些顏色（儘管新的金色將更像香檳色），加上我最喜歡的iMac藍顏色」。

即將推出的2022 MacBook Air預計將採用重新設計的外型，與MacBook Pro類似，取消了錐形設計。目前還不清楚它是否會有一個瀏海，但這似乎是一種可能性。

一些傳言稱，2022 MacBook Air將採用下一代M2晶片，但分析師郭明錤認為，它將繼續使用M1晶片，而蘋果將新設計作為主要賣點。

2022 MacBook Air最快可能在下週一揭開面紗，因為Mark Gurman說蘋果可能會在全球開發者大會上推出它。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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