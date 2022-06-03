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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

Razer升級Barracuda X遊戲耳機 同步推出一樣支援多裝置連接的Barracuda、Barracuda Pro

聯合新聞網／ 楊又肇

去年推出可對應多種裝置使用的Barracuda X無線遊戲耳機，Razer此次則是一口氣推出新款Barracuda、Barracuda X，以及Barracuda Pro三款耳機。

三款耳機外觀十分相似，部分規格細節明顯不同，但均對應更方便配戴、長時間使用，以及可對應多種裝置連接使用特性，藉由Razer SmartSwitch Dual Wireless技術，可在USB-C連接氣配件與藍牙連接方式之間快速切換。

規格方面，僅Barracuda Pro支援混合主動降噪、THX AAA音效技術，並且以全無線形式使用，本身則採用Razer TriForce Bio-Cellulose 50mm驅動單體設計。

▲Barracuda Pro
▲Barracuda Pro

▲Barracuda
▲Barracuda

而此次推出的Barracuda與升級版Barracuda X則同樣支援Razer SmartSwitch Dual Wireless技術，同時支援3.5mm有線連接使模式，前者採Razer TriForce Titanium 50mm驅動單體設計，後者則採用Razer TriForce 40mm驅動單體，同時僅支援7.1環繞音效，並未加入THX Spatial Audio技術，麥克風也不具降噪功能。

▲Barracuda X
▲Barracuda X

建議售價方面，Barracuda Pro將以249.99美元價格銷售，升級款Barracuda X建議售價則是159.99美元，至於Barracuda建議售價為99.99美元，三款耳機都會從即日起開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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