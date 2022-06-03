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華碩確定將在7/5晚間8點揭曉搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器的ROG Phone 6
華碩稍早確認將在台灣時間7月5日晚間8點揭曉新款電競手機ROG Phone 6，而日前已經確定會採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器。
除了在國際市場推出之外，華碩預期也會在中國市場與騰訊合作推出客製化版本。
目前暫時還無法確認ROG Phone 6具體細節，雖然先前已經有不少搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器的華碩工程機效能測試報導內容，但仍無法確認實際市售機種是否會以此外型打造。
而若是考量與過往推出的擴充配件相容，理論上與過往機種外型應該不會有太大差異，至少能相容ROG Phone 5系列的周邊配件，只是不確定是否仍會區分標準版或Pro版本，甚至額外推出Ultimate版本對應不同市場需求。
不過，相較過往先推出新款Zenfone手機產品，其後才推出新款ROG Phone，華碩此次反而先推出ROG Phone 6，是否意味決定淡化發展主流手機產品，進而將資源集中在有更高獲利機會的電競手機市場？
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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