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Google Pixel 7系列手機處理器細節曝光 以三星4nm製程生產

聯合新聞網／ 楊又肇

日前在Google I/O 2022期間，Google透露即將在秋季推出的Pixel 7系列手機，將會搭載Google第二款客製化Tensor處理器，而相關消息更進一步指出此款處理器將以三星4nm EUV製程技術生產，預計會在6月進行量產。

不過，目前關於第二款Tensor處理器的細節，目前暫時還沒有太多細節傳出，但效能可能並非Google主要追求方向，而是如何與軟體、演算法整合，藉此發揮更高人工智慧應用效能。

雖然先前Google強調並非僅與三星維持合作，包含台積電等代工業者也會是合作夥伴之一，甚至原本與Qualcomm合作關係也不會改變，只是從目前Pixel機種設計發展來看，Google將會更傾向採用自有客製化設計的處理器，藉此與手機硬體、Android作業系統能有更高整合效果。

至於市場傳出此次即將用於Pixel 7系列的第二款Tensor處理器，將以三星4nm EUV製程技術生產，是否也會面臨先前Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器發生的過熱問題，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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