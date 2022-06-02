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電競、輕薄都有！聯想筆電N連發 搭載Intel第12代Core處理器

聯合新聞網／ 楊又肇
▲聯想今日 (6/1)在台宣布推出搭載Intel第12代Core處理器筆電機種
▲聯想今日 (6/1)在台宣布推出搭載Intel第12代Core處理器筆電機種

聯想6月1日在台宣布推出搭載Intel第12代Core處理器筆電機種，其中包含今年5月初公布的Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7i Pro X、Yoga Slim 7i Pro與Yoga Slim 7i Carbon，電競機種則推出年初在CES 2022期間亮相的Legion 5i Pro、Legion 5i，以及5月初揭曉的Legion 7i、Legion Slim 7i。

Yoga Slim 9i採14吋機身，同時採再生鋁材質打造，藉此對應碳中和環保永續設計，螢幕則採4K OLED PureSight觸控面板，並且整合Bowers & Wilkins聲音技術擴音喇叭，採用Intel第12代Core處理器，同時搭載聯想A.I. Core 2.0技術，支援硬體等級加密保護，同時也能透過人工智慧技術在效能與電池續航之間保持平衡。

▲Yoga Slim 9i
▲Yoga Slim 9i

Yoga Slim 7i Pro X同樣採14吋機身設計，同時最高採用Intel第12代Core處理器，搭配最高32GB LPDDR5記憶體，以及最高NVIDIA GeForce RTX 3050獨立顯示卡，並且符合NVIDIA Studio設計，同時透過聯想旗下X Power設計，確保足夠散熱表現，以利系統效能穩定輸出。

▲Yoga Slim 7i Pro X
▲Yoga Slim 7i Pro X

而Yoga Slim 7i Carbon則是針對行動辦公需求打造，強調13吋機身重量維持在1公斤以內，同時僅有14.8mm厚度，並且搭載大面積觸控板與全尺寸鍵盤設計，方便使用者在任何地點操作使用，處理器同樣搭載Intel第12代Core系列規格，螢幕則可選擇解析度達2.5K的觸控規格PureSight面板。

▲Yoga Slim 7i Carbon
▲Yoga Slim 7i Carbon

Yoga Slim 7i Pro鎖定基本使用效能需求，台灣市場此次引進14吋機種，並且採用Intel第12代Core處理器規格，最高可選NVIDIA GeForce RTX 2050獨立顯示卡，螢幕部分則搭配OLED PureSight面板。

▲Yoga Slim 7i Pro
▲Yoga Slim 7i Pro

至於此次推出的Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro，以及Legion 5i，均採用Intel第12代Core H系列處理器，最高搭載NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡，除了訴求輕薄設計的Legion Slim 7i，其餘機種配置顯示卡均以高瓦數規格輸出，藉此發揮完整顯示效能，並且透過新增銅塊強化散熱、搭配雙渦輪風扇、鍵盤區進風輔助區熱效果的Coldfront 4.0多層散熱機制，確保筆電能穩定發揮運算效能。

▲新款Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro，以及Legion 5i在台推出
▲新款Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro，以及Legion 5i在台推出

▲Legion 7系列
▲Legion 7系列

除了推出Legion系列電競機種，聯想也說明15吋及16吋設計的IdeaPad Gaming 3i，目前已經在台上市，同樣搭載Intel第12代Core H系列處理器，最高搭載NVIDIA GeForce RTX 3060顯示卡等規格，藉此作為入門電競機種定位。

▲Legion 5i Pro與IdeaPad Gaming 3i
▲Legion 5i Pro與IdeaPad Gaming 3i

此次推出機種將從即日起在台上市，同時聯想也宣布推出尊榮家用服務 (Premium Care)與殿堂玩家服務 (Legion Ultimate Support)，將提供到府維修服務、免費快遞收送維修服務、24小時全年無休電話技術支援，以及保固期間每年免費PC健檢一次等服務。

另外，在呼應環保設計情況下，新款筆電也將以再生塑膠製作盒裝內防撞包材，同時盒裝也採用符合國際認證的環境友善森林來源，並且受FSC (森林管理委員會)產銷監管的紙張製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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