微軟Surface Laptop Go 2登場 入門款仍有這安全功能

先前提前曝光的Surface Laptop Go 2,稍早由微軟正式對外揭曉具體細節。

Surface Laptop Go 2依然定位在入門機種,對應學生學習與混合辦公型態下的輕量使用需求,但微軟也強調在此款機種加入安全晶片設計,以利企業導入使用,或是確保個人使用資訊安全 (註:一般消費市場銷售版本則僅採用軟體安全晶片設計)。

規格方面,Surface Laptop Go 2機身同樣以鋁合金材質打造,搭載3:2顯示比例設計的12.4吋PixelSense螢幕,並且採用Intel第11代Core i5-1135G7處理器,以及Iris Xe顯示設計,另外則配置4GB、8GB或16記憶體,以及128GB或256GB儲存容量,電池運作時間約可對應13.5小時,充電器則一樣保留Surface Connect連接埠,亦可透過USB-C連接埠充電,機身重量僅868公克。

整體設計來看,Surface Laptop Go 2與Surface Laptop Go十分相近,一樣保留USB-A與USB-C連接埠,以及3.5mm耳機孔,內建視訊鏡頭則維持對應720P HD畫質,電源按鍵也支援指紋識別功能,作業系統則採用Windows 11 Home家用版本,企業端使用則可選擇使用Windows 11 Pro,或是Windows 10 Pro。

另外,在消費市場銷售版本將額外提供一個月份的Microsoft 365家用版,以及Xbox Game Pass Ultimate一個月體驗服務,而企業使用版本則會提供Microsoft 365 Business Standard、 Microsoft 365 Business Premium,或是Microsoft 365 Apps 30天試用服務。

配色方面,Surface Laptop Go 2分別推出鼠尾草綠、冰藍、砂石色與白金色四款配色選項,同時微軟也說明在Surface Laptop Go 2提高耐用性,包含採用可拆換SSD,並且讓鍵盤、觸控板在內C件,以及螢幕與電池等主要元件都能輕易更換,藉此延長Surface Laptop Go 2使用年限。

建議售價方面,Surface Laptop Go 2將以599美元起跳價格銷售,預計從即日起開放微軟美國官網,或是BestBuy網站預訂,將會在美國時間6月7日正式推出。同時,微軟也將開放特定市場銷售Surface Laptop Go 2,而企業也能透過Surface for Business服務進行採購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

