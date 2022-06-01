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韓媒：三星5月自產智能手機出貨量大幅下滑 僅為1200萬部
集微網消息，據韓媒報道，三星5月自產智能手機出貨量同比下降逾 20%，僅為 1200 萬部，今年迄今為止的累計產量也低於去年同期，如果三星在第四季度不能取得顯著增長，很有可能出現負增長。
近日，業界估計三星智能手機年產量為3億部，自有產量為2.4億部，與中國聞泰科技、華勤的聯合生產量（JDM）為6000萬部。去年，三星智能手機自有產量為2.3888億台，JDM產量約為6000萬台。
據推測，三星電子本月大幅減產的原因是庫存量。從 1 月到 4 月，三星電子生產了大約 8000 萬部智能手機，與去年相似，但它並沒有及時消化庫存。由於俄烏危機以及中國疫情封鎖導致全球經濟不確定性，預計今年智能手機市場將出現負增長。
（校對/holly）
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